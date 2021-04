HANGAR78 Silikomart è la scuola dove si formano le nuove menti creative e si allenano i pasticceri del futuro. Il regno per la formazione di quanti puntano all’eccellenza nel settore del food e della pasticceria, a Mellaredo di Pianiga (Venezia), ospiterà lunedì 26 aprile la quarta tappa italiana di Panettone World Championship, il campionato dedicato al lievitato simbolo del Natale ideato e organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Sono 19 i panettoni che saranno degustati dalla giuria formata dai pastry Chef Alvaro Bido, consulente per Silikomart e per la linea di pasticceria premium del marchio La Donatella di Forno d’Asolo, e Luca Bernardini, ambassador per Silikomart e docente di pasticceria nella Scuola di Alta Formazione Creativa di Hangar78; i giudici saranno affiancati dai mestri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano Maurizio Bonanomi, presidente della Commissione esaminatrice, Mario Bacilieri e Anna Sartori.

La scuola è stata scelta per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, rispettando la storia e la materia prima dei prodotti; ma anche per saper diffondere le diverse filosofie e culture del gusto. «Crediamo – ha spiegato Valentina Bartolozzi, direttrice della Scuola Hangar78 – che il legame fra tradizione e innovazione sia rappresentato nella capacità di declinare i grandi classici della pasticceria secondo sapori originali, forme innovative e ingredienti che tengano conto del crescente numero d’intolleranze. Considerando, poi, che ospitiamo tanti professionisti provenienti da tutto il mondo, crediamo in uno degli obiettivi fondamentali dei nostri percorsi: diffondere le diverse filosofie e culture del gusto, non solo per padroneggiare al meglio la nostra, ma anche per trovare la creatività necessaria alla creazione di nuove ricette».

La forma è il biglietto da visita del pasticcere, uno strumento fondamentale per raccontarne lo stile e ricordarne l’identità. «Nei nostri percorsi – continua la direttrice – insistiamo affinché gli studenti siano in grado di strutturare un dolce e possano così mettervi il loro tocco personale». La scuola è caratterizzata da un’offerta formativa principalmente basata su due percorsi di alta formazione a tema pasticceria e ristorazione. Il fiore all’occhiello di Hangar78 è il Master of Pastry Innovation, un percorso intensivo di tre mesi strutturato su Masterclass della durata di due settimane ciascuna. Ogni Masterclass è composta a sua volta da diversi workshop, corsi brevi della durata massima di cinque giorni, e si sviluppa secondo tematiche diverse per permettere al futuro pasticcere di arricchire il proprio bagaglio di competenze teoriche e pratiche, ampliando visione ed esperienza con una specializzazione nel mondo della pasticceria innovativa. A seconda del livello di preparazione ed esigenze, ogni studente può scegliere se frequentare il Master completo, le singole Masterclass o i singoli workshop. Al termine del Master e delle Masterclass il corsista riceve un attestato di perfezionamento valido all’interno dell’Unione Europea.

«Abbiamo scelto Hangar78 per ospitare le selezioni – spiega il maestro Maurizio Bonanomi – per uno dei capisaldi sui quali si fonda la formazione della scuola, rappresentato dalla capacità di guardare al futuro nel rispetto della tradizione. Prima di sperimentare e fare ricerca i nostri ragazzi devono capire e studiare il passato e le tradizioni».

Panettone World Championship in Italia. Il viaggio di PWC verso HOSTMilano farà tappa in sei fra le migliori scuole di pasticceria e di cucina nazionali. Per le selezioni in Italia saranno scelti 30 panettoni che rappresenteranno l’Italia alla semifinale. Le prossime tappe di Panettone World Championship saranno il 3 maggio alla scuola iTalenti al Dulca Srl di Rimini (Emilia Romagna). La penultima tappa, prima della semifinale, si svolgerà il 10 maggio all’ICIF, l’Italian Culinary Institute for Foreigners a Costigliole d’Asti (Asti).

Panettone World Championship all’estero. Sarà selezionato un panettone come rappresentante del Paese estero di provenienza. In totale saranno ammessi quattro rappresentanti dall’estero e 30 dall’Italia. Dopo la prima tappa per le selezioni all’estero ospitata L’ATELIER BARCELONA, i prossimi appuntamenti si svolgeranno a Singapore, al The Culinary Institute of America, il 12 maggio; in Brasile alla Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, il 17 maggio, e in Argentina alla Escuela de Pastelería Profesional il 19 maggio.

La semifinale a Parma e la finale a Milano ad ottobre 2021. Saranno 34 i panettoni che concorreranno alla semifinale che si svolgerà venerdì 22 ottobre all’ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana nel cuore della Food Valley. Di questi soltanto 20 andranno in finale che si svolgerà domenica 24 ottobre ad HostMilano 2021, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza.

Nonostante il difficile momento storico, l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, proprio per dare forza ai principi di collaborazione, confronto e sinergia racchiusi in Panettone World Championship, sta programmando differenti momenti di dialogo, assieme ai partner Agugiaro&Figna Molini – Le Sinfonie, Artecarta Italia Srl, Carpigiani Group, Cesarin Spa, Corman Italia Spa, Dolomia Acqua, Eurovo Service, Expensive Food – Vaniglia gourmet, Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Icam Spa, Polin Group, ViebiGroup Srl e allo sponsor tecnico Goeldlin Chef che accompagneranno i Maestri in questo viaggio verso HOSTMilano. Testimonia il principio fondamentale di creare nuove sinergie anche l’appoggio dato da tre fra i media più rappresentativi del mondo della pasticceria: Dolcesalato, Italian Gourmet con Il Pasticcere e Gelatiere Italiano, assieme a Pasticceria Internazionale. Ad essi si affianca “SoulSalad”, il primo programma radiofonico a livello nazionale completamente dedicato al mondo enogastronomico, che a racconterà attraverso gli stessi protagonisti, le varie tappe delle selezioni fino ad arrivare a quella finale di HostMilano.

