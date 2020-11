L’incarico, della durata di 36 mesi, riguarda la realizzazione di attività da produrre in diversi ambiti e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma presentato ai sensi del Reg. (UE) 1144/2014.

Cremona, 2 novembre 2020 – Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, nell’ambito delle sue attività di promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi al formaggio Provolone Valpadana DOP, indice un bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva aperta, di un “Organismo di esecuzione” incaricato della realizzazione di attività/iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma destinato al mercato ITALIA, avendo come prodotto testimonial

il Provolone Valpadana DOP. Il valore totale stimato dell’incarico è di:. Le attività da svolgere, in ambito progettuale, riguardano: informazione e promozione dei prodotti agricoli di qualità europea, pubbliche relazioni e ufficio stampa, collaborazione con influencer ed Associazioni, comunicazione digitale attraverso sito web e social media, pubblicità su quotidiani, tv, radio e on line, organizzazione di eventi e degustazioni per consumatori, elaborazione di materiale informativo e video, organizzazione di eventi mirati all’interno di grandi manifestazioni.

La durata del contratto di appalto è di 36 mesi. L’appalto è connesso al programma che è stato presentato nell’ambito del Reg. (UE) 1144/2014. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è il 19 Novembre 2020 alle ore 12.00, mentre l’apertura delle buste è prevista per il 23 Novembre 2020 alle ore 10.00. Il capitolato tecnico e tutte le informazioni relative al bando di gara sono disponibili sul sito www.provolonevalpadana.it nella sezione “Comunicazione” relativa ai bandi di gara.

