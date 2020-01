I ristoranti più amati a domicilio dagli utenti, i migliori food delivery in base risultati di business raggiunti nel 2019 e tre premi speciali assegnati da una giuria di esperti. Just Eat realizza la prima guida dei 60 ristoranti imperdibili da cui ordinare via app e una serata di gala, il 18 maggio a Milano, per premiare i vincitori.

I Takeaway Awards 2020, il primo premio dedicato ai ristoranti takeaway per premiare le migliori realtà della ristorazione a domicilio, si aprono ufficialmente con il via alle votazioni dei consumatori, che avranno un ruolo fondamentale nella selezione dei migliori ristoranti takeaway da provare su Just Eat, app leader per ordinare pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo.

Il premio nasce infatti dalla volontà di Just Eat di mettere a disposizione la prima guida dei 60 ristoranti da cui ordinare a domicilio in tutta Italia, un punto di riferimento per ispirare nuove esperienze di food delivery e per valorizzare le eccellenze della ristorazione a domicilio presenti nel nostro Paese.

Il valore unico della top 60 sarà garantito dall’esperienza diretta degli utenti che hanno provato e gustato i piatti preparati dai ristoranti partner di Just Eat, e che da oggi potranno votare i loro preferiti, dalla competenza di tre giurie di esperti e dal punto di osservazione privilegiato dell’azienda sui risultati di business raggiunti nel 2019. La guida, che sarà svelata ufficialmente dopo la serata di gala del 18 maggio a Milano, includerà infatti i 60 ristoranti finalisti in tutte le categorie e tra questi, i vincitori nelle tre categorie best performance, i più amati e i tre premi speciali* – miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social – tre assegnazioni esclusive rilasciate dalle giurie di qualità. Saranno oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta Italia dai voti dei consumatori e dalle migliori performance raggiunte grazie al digitale, mentre per i tre premi speciali, i ristoranti potranno autocandidarsi da oggi 29 gennaio, per quattro settimane, caricando sul sito takeawayawards.it una descrizione del proprio progetto sostenibile, innovativo o social con foto e materiali che lo descrivono.

Tre giurie di qualità assegneranno i tre premi. Tra queste, il più autorevole advisor per lo sviluppo sostenibile in Italia, LifeGate che decreterà sulla base di criteri legati alla sostenibilità ambientale e sociale il miglior progetto in gara, esperti ed influencer in ambito social che si occuperanno invece del premio dedicato al ristorante più social e una terza giuria che valuterà il concept più innovativo per il food delivery.

“Siamo molto orgogliosi di poter lanciare anche in Italia un progetto che ha riscosso grande successo in altri paesi dove Just Eat è presente. Con i Takeaway Awards vogliamo infatti riconoscere le realtà che si sono aperte al fenomeno del digital food delivery con successo, sia in termini di business, sia perché si dimostrano i più amati dai clienti. Sono già oltre 12.500 i ristoranti partner che da Nord a Sud hanno scelto di integrare il loro business con il digitale, un numero in forte crescita che ha registrato un +30% nel 2019, trainato in parallelo da un incremento del +27% della presenza del servizio a livello territoriale” spiega Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.

“Con questo premio desideriamo anche realizzare la prima guida che racconti l’Italia del food delivery lungo la Penisola, suggerendo e orientando le persone verso i migliori ristoranti takeaway e incoraggiando i ristoranti stessi a migliorare ulteriormente offerta e servizio, incentivando la ristorazione tradizionale ad approcciare il digital food delivery” commenta Monica Paoluzzi, Marketing Director di Just Eat in Italia.

Per votare il proprio ristorante a domicilio preferito per il premio “I più Amati” è sufficiente collegarsi al sito takeawayawards.it, inserire l’account di registrazione a Just Eat e collegarsi tramite il link ricevuto via mail alla propria pagina riservata, dove compariranno solo i ristoranti a domicilio dai quali è stato effettuato almeno 1 ordine nel 2019. Tutti coloro che voteranno entro il 16 febbraio avranno così dato il proprio contributo alla creazione della guida dei Takeaway Awards 2020 e avranno inoltre la possibilità di ricevere uno sconto da utilizzare nel loro prossimo ordine. Infine, durante la serata finale di premiazione, il 18 maggio a Milano, Just Eat darà la possibilità al “cliente più fedele”, ovvero chi ha realizzato più ordini a domicilio dallo stesso ristorante nel 2019, di consegnare personalmente il riconoscimento al proprio ristorante vincitore nella categoria “I più Amati”.

Presenterà la serata Marco Maccarini affiancato dal duo comico Marta Zoboli e Gianluca De Angeli.

È possibile votare il proprio ristorante preferito fino al 16 febbraio 2020.

Per tutti i ristoranti che vorranno candidarsi ai premi speciali, dedicati al miglior progetto di sostenibilità ambientale e sociale, miglior concept innovativo per il food delivery e ristorate più social, c’è tempo fino al 23 febbraio 2020.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram