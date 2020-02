IL CAIRO – Il Prosecco ha spumeggiato ad Addis Abeba come legame fra Italia ed Etiopia e lievito per ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi.

L’occasione è stato il “Prosecco Day” organizzato questa settimana dall’Ambasciata d’Italia in Etiopia in collaborazione con la Sede ICE di Addis Abeba come segnala un comunicato della rappresentanza diplomatica. L’evento – che ha avuto come protagonista il vino italiano famoso in tutto il mondo e prodotto nell’area del Nord-Est italiano che si espande su nove province delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia – si è svolto per celebrare il recente inserimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nella lista dei Siti Patrimonio Unesco.

Con la partecipazione di oltre 500 ospiti, l’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento degli già intensi legami tra comunità etiopica ed italiana di Addis Abeba anche nel mondo degli affari. Tra i partecipanti spiccavano Autorità etiopiche, Ambasciatori, rappresentanti del mondo imprenditoriale etiopico ed italiano e giornalisti locali, si è appreso in loco.

All’evento di martedì hanno partecipato 10 affermate cantine di produttori del Prosecco: Botter, Casa Catelli, Contarini, Ferro 13, Masottina, San Martino Vini, San Marzano Vini, Tonon, Toser e Val d’Oca. Le cantine hanno offerto degustazioni di Prosecco e di altri vini di loro produzione ed illustrato agli ospiti la storia del territorio e della produzione di questa Doc.

Il Prosecco Day ha voluto puntellare i legami di lunga data tra Italia ed Etiopia promuovendo l’eccellenza mondiale di questo vino nel grande paese dell’Africa orientale per rinforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel settore dell’industria food and beverage. Questa settimana infatti l’Ambasciata d’Italia in Etiopia e l’ICE di Addis Abeba sono impegnati nell’organizzazione di numerosi incontri d’affari tra produttori italiani e produttori e distributori etiopici, informa il comunicato.

L’evento è stato arricchito da un concerto del chitarrista Fulvio Feliciano esibitosi insieme all’ “Addis Experience”, una band che – eccezionalmente per questa manifestazione – ha unito musicisti italiani ed etiopici.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram