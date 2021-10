Con la crisi sanitaria, il digitale ha facilitato notevolmente l’adeguamento dei punti vendita alle misure governative e alle nuove esigenze dei consumatori. Oltre alle soluzioni atte a superare l’emergenza, le principali innovazioni sono destinate alla revisione permanente di alcuni processi, nell’ottica di garantire una customer experience sempre più semplice e fluida.

Per questo, specialmente le PMI hanno implementato l’offerta di metodi di pagamento innovativi, contactless e mobile (67%) e sviluppato modelli omnicanale (42%)* con l’obiettivo di inserirsi nel trend del Phygital. Attraverso l’implementazione di touchpoint digitali in luoghi fisici, infatti, le aziende sono ora in grado di realizzare una completa integrazione tra online e offline, che da un lato consente di soddisfare le esigenze emergenti dei clienti relative a una maggiore semplicità e fluidità dell’esperienza in store, dall’altro permettono all’esercente di raccogliere informazioni e dati per migliorare l’esperienza utente.

A confermarlo è Healthy Color, realtà di tendenza dedicata all’healthy food nata da un’idea del rapper Sfera Ebbasta e del calciatore Andrea Petagna e presente su tre punti vendita, due su Roma e uno su Milano: grazie alla collaborazione tra Epson, leader mondiale in ambito tecnologico con soluzioni di stampa innovative dalla casa alle aziende sino al retail e hospitality, e Scloby, pmi innovativa nata in I3P e ora parte del Gruppo Zucchetti che ha creato un punto cassa cloud innovativo, Healthy Color è in grado di offrire alla propria customer base un’esperienza digitalizzata e omnicanale, caratterizzata da un’esperienza di acquisto più coinvolgente e allo stesso tempo sicura.

In particolare, Healthy Color è una delle prime realtà presso cui, dal 14 settembre 2021, è operativo lo Scontrino Smart fornito dal registratore telematico di Epson. Attivabile direttamente dal punto cassa Scloby, lo scontrino digitale dà infatti la possibilità all’esercente di emettere uno scontrino equiparato a quello cartaceo in formato esclusivamente digitale e inviarlo tramite email al cliente. Quest’ultimo lo riceve nel formato PDF firmato digitalmente e potrà archiviarlo e averlo sempre a disposizione, ad esempio per richiedere le detrazioni fiscali, per far valere i diritti di garanzia su prodotti e servizi, per registrare note spese, e in tutti i casi in cui è richiesto lo scontrino come prova di acquisto.

L’esercente, d’altra parte, può godere di numerosi benefici dall’utilizzo del registratore telematico integrato con lo scontrino digitale: ad esempio stampa meno, risparmia energia e carta, e dunque ha costi di gestione minori rispetto a quelli attuali, basti pensare che i rotoli di carta utilizzata per i tradizionali scontrini costano attorno ai 2 euro e in un bar di una città si può consumare in media anche un rotolo al giorno.

“La possibilità di non dover più stampare gli scontrini ha rappresentato per noi una vera e propria rivoluzione”, racconta Attilio Bencardino, Restaurant Manager presso Healthy Color. “Non dover più conservare e gestire le ricevute cartacee ci permette di semplificare notevolmente le operazioni, oltre ad avere un impatto molto significativo sulla sostenibilità economica e ambientale”. Un altro vantaggio fondamentale è in termini di sostenibilità ambientale, in quanto lo scontrino digitale permette di evitare l’uso della carta chimica, impiegata oggi per gli scontrini fisici, una carta che contiene il bisfenolo, una sostanza plastica e inquinante che non è riciclabile e va quindi smaltita nei rifiuti indifferenziati.

La tecnologia del punto cassa di Scloby è inoltre fondamentale per Healthy Color per la gestione degli ordini. Già nel periodo precedente alla crisi sanitaria le ordinazioni avvenivano in modalità digitale attraverso un tablet. Con le restrizioni legate alla pandemia, l’esperienza è diventata ancora più phygital: attualmente su ogni tavolo della catena è presente un QR code che permette ai clienti di visualizzare il menù ed effettuare l’ordine senza la necessità del contatto fisico con il dispositivo del ristorante. Una volta effettuata la scelta, l’ordine arriva direttamente in cassa e viene successivamente verificato dall’esercente. Un processo più semplice e fluido che non elimina, tuttavia, un rapporto diretto e personale con il cliente.

“Il nostro obiettivo è supportare le PMI italiane nella transizione verso il digitale ed accompagnarle in maniera semplice, veloce e accessibile ad un avere un approccio omnicanale, in grado di integrare più canali e assicurare al cliente un’esperienza di acquisto senza ostacoli: grazie alle soluzioni innovative che stiamo mettendo in campo, possiamo rendere il settore della ristorazione sempre più competitivo”, spiega Francesco Medda, CEO di Scloby.

“Siamo estremamente soddisfatti che una realtà giovane e dinamica come Healthy Color abbia scelto di offrire ai propri clienti lo Scontrino Smart Epson” commenta Camillo Radaelli, Head of Sales Business Systems di Epson Italia. “Digitalizzazione e sostenibilità sono ormai parole chiave del mondo retail – e non solo – e lo Scontrino Smart fornito da Epson, l’unico ad oggi ad avere lo stesso valore di quello cartaceo, risponde perfettamente a queste esigenze, consentendo all’esercente di risparmiare e di ridurre in maniera sensibile l’uso di carta chimica, e permettendo al cliente di avere i propri scontrini fiscali sempre a portata di click quando occorrono. Siamo i primi a fornire questa rivoluzionaria novità in Italia che permetterà a Healthy Color e a tutte le altre realtà retail di raggiungere quell’integrazione tra fisico e digitale che oggi si sta sempre più affermando nei punti vendita e che sarà sempre più presente in futuro”.