Il vino dell’estate profuma di prato appena falciato Se si chiede a un cantiniere esperto o a un amante del vino quali caratteristiche deve avere un vino estivo, la risposta, secondo tradizione, è che il suo profumo deve essere quello del prato di montagna appena falciato.

Tra i vini consigliati per i giorni più caldi, oltre al Lagrein Kretzer, troviamo il Pinot nero rosé, un vino fermo, secco, armoniosamente fruttato, e l'Arunda Rosé. Quest'ultimo è un cuvée composto da 50% di Pinot bianco e da 50% di Pinot nero. Per più di due anni riposa nella bottiglia poggiata su lieviti sottili e di tanto in tanto viene agitato manualmente, fino a quando gli aromi del lievito e dell'uva si compenetrano gli uni negli altri. Il risultato è uno spumante di produzione "artigianale" estremamente elegante, ma allo stesso tempo semplice, dal gusto equilibrato e tonificante.