Un’estate all’insegna del piacere culinario e del vino perfetto! È questa la proposta dei Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol, strutture specializzate nel settore del vino. Mentre ci si rilassa a bordo piscina, si può sorseggiare un Pinot nero oppure un Arunda Rosé. O ancora ci si può rinfrescare con un cocktail a base di sidro di mela e fiori di sambuco, o con un prosecco di mele e zenzero. Ma è il rosato Lagrein Kretzer il vino preferito delle donne!

Lagrein Kretzer, il vino delle donne

Ideale per una pausa rinfrescante, il tradizionale Lagrein Kretzer è il vino preferito delle donne! Il rosato altoatesino, estivo e leggero, da bere fresco, sta vivendo una vera e propria rinascita, tanto da essere ormai indispensabile nelle carte dei vini delle strutture dei Vinum Hotels Südtirol.

Molto apprezzati, dalle donne e non solo, per una pausa rilassante anche i cocktail. Franz Egger, uno dei pionieri del metodo classico di fermentazione in bottiglia del prosecco biologico altoatesino, produce un prosecco di mele e zenzero e un sidro di mela che fermenta direttamente in bottiglia insieme ai fiori di sambuco.

Nei giorni più caldi dell’anno si apprezzano però anche i freschi succhi di frutta altoatesini, come ad esempio i succhi di mela di montagna di Thomas Kohl, combinati con altri ingredienti, bacche o estratti aromatici. Grazie all’abbinamento di mela e carota, Kohl ha ricevuto nella Bassa Austria il premio “Die Goldene Birne”, il più importante riconoscimento a livello europeo per produttori di succhi di frutta. Da assaggiare, naturalmente, nelle strutture dei Vinum Hotels.