– Un appuntamento fisso, due volte la settimana, con l’alta cucina d’impronta scaligera. Ricette d’autore, a firma dello chef bistellato Giancarlo Perbellini ma alla portata di tutti sono sono disponibili da questa sera sul profilo Facebook istituzionale del Sindaco (@sboarinasindaco) e sul portale del Comune (comune.verona.it) . Una iniziativa, lanciata dal sindaco di Verona Federico Sboarina in collaborazione col patron di Casa Perbellini, pensata, come sottolineato in una nota, “per alleggerire la pesantezza delle giornate e tenere compagnia ai veronesi in questo particolare momento di emergenza”. L’iniziativa è stata lanciata poco fa dal Sindaco Federico Sboarina con un post dal suo profilo Facebook nel quale sottolinea che: “Lo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini si è messo a disposizione di tutti noi, condividendo la preparazione di alcune ricette. Mi ha mandato dei video molto “gustosi”. Ne pubblicherò due alla settimana per avviare un’abitudine che ci accomuni all’ora di cena. Con ricette semplici da riprodurre nelle nostre case. E alla portata di tutti, per tenerci compagnia e stare idealmente uniti”. Dai biscotti “lunette” della tradizione al piatto di stagione uova e asparagi “darò qualche accorgimento speciale – ha promesso Perbellini – per cucinare al meglio piatti che appartengono alla nostra memoria ”.(ANSA)

