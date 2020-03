#iorestoacasa e cucino pesce,chef Aliberti firma eco ricette MSC Pesca sostenibile, spadellare senza dimenticare l’ambiente ROMA (ANSA) – ROMA- #ioresto acasa e cucino pesce. Scende in campo l’organizzazione internazionale Msc Pesca Sostenibile che aderisce all’hastag proponendo due eco-ricette firmate da due nomi d’eccezione, l’eco-blogger Lisa Casali e lo chef Franco Aliberti. Un modo per sbizzarrirsi e rilassarsi durante queste giornate casalinghe spadellando in barba alla noia, senza dimenticare l’ambiente. Il menu firmato per Msc comprende un piatto di nidi di tagliatelle merluzzo, asparagi e pinoli e una vellutata di piselli con le vongole. Ricette facili da preparare, assicurano Casali e Aliberti, con prodotti ittici reperibili nei supermercati con il marchio blu sulla confezione, indice di sostenibilità e di pratiche di pesca che rispettano il mare. “Con l’idea dei nidi di tagliatelle – spiega l’ecoblogger – vogliamo realizzare un primo semplice e primaverile, perfetto sulla tavola di Pasqua e con ingredienti sostenibili e antispreco. Il merluzzo è quello che più caratterizza questo piatto, con carni dal gusto delicato e senza spine, mentre i gambi degli asparagi, la parte verde del cipollotto e la scorza del limone sono tutte parti che di solito si buttano e che invece trasformiamo e valorizziamo al massimo”. (ANSA).

