L’ambito premio, che ha visto la Crash firmata Doppio Malto primeggiare tra 2.036 birre provenienti da 42 paesi, si va a sommare agli oltre 100 riconoscimenti internazionali ottenuti negli anni dalle birre Doppio Malto che fanno del marchio uno dei produttori della bevanda a base di luppolo più premiati in Europa.

Continua la scalata al successo del pluripremiato birrificio di Erba che mette a segno un altro importante traguardo conquistando la

medaglia d’argento, in occasione dell’European Beer Star 2020. Il concorso, organizzato dall’Association Private Brauereien a Norimberga, rappresenta una delle principali competizioni mondiali di birra. A salire sul podio nella categoria Honey Beer è stata la Crash, una Triple Honey IPA ad alta fermentazione, forte, dolce e amara, che unisce sapientemente miele di castagno, luppolo americano e caramello in un connubio perfetto.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che posiziona la nostra Crash tra le migliori birre al mondo – spiega Giovanni Porcu, CEO di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto – Un premio che arriva in un momento pieno di incertezze ma che ci dà lo stimolo giusto per continuare, con impegno e determinazione, a mantenere alti gli standard qualitativi e produttivi per garantire ai nostri clienti sempre birre d’eccellenza.”

Una sfida all’ultimo luppolo che ha visto gareggiare 2.036 birre provenienti da 42 paesi diversi sotto l’attento giudizio di una commissione composta da 72 membri tra mastri birrai, sommelier e rinomati conoscitori di birra provenienti da tutta Europa. Due giorni e mezzo di degustazioni al buio per decretare i vincitori nelle 70 categorie in gara valutati secondo criteri oggettivi di classificazione, come quelli utilizzati dagli stessi consumatori di birra, quali aspetto, schiuma, odore, gusto e caratteristiche tipiche di ciascuna varietà di birra, al fine di garantire trasparenza e correttezza nel processo di assegnazione dei premi.

Per Stefan Stang, amministratore delegato dell’Associazione dei birrai privati bavaresi Private Brauereien Bayern, questo è uno dei motivi per cui la competizione European Beer Star, giunta alla sedicesima edizione, gode di una reputazione così forte a livello mondiale. “Il crescente successo del nostro concorso dimostra quanto siano diventate importanti la produzione artigianale e la grande varietà di birre. Siamo orgogliosi di essere riusciti a organizzare una competizione di così alto livello in questi tempi difficili” ha dichiarato Stang, commentando gli obiettivi alla base della competizione di quest’anno.

