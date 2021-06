“La Città della Pizza sarà uno dei primi eventi italiani a segnare la ripartenza. – sottolinea Emiliano De Venuti – Siamo davvero felici di poter riaprire le porte di questa magica “città”, accogliendo in primis i pizzaioli e tutti quegli addetti ai lavori che hanno particolarmente patito il momento storico che ci auguriamo di avere alle spalle. Percepiamo da parte loro un’enorme carica che è la stessa che anima l’intero staff. Allo stesso modo faremo del nostro meglio per accontentare la grande voglia di normalità e di spensieratezza che c’è tra il pubblico. Il nostro format cerca come sempre di coniugare l’aspetto pop e di entertainment, insito in un prodotto iconico come la pizza, a momenti educativi e di formazione pensati tanto per gli appassionati quanto per gli addetti ai lavori. Senza dimenticare l’elemento business, che all’interno delle nostre manifestazioni ricopre sempre un ruolo di rilievo. Naturalmente il tutto andrà in scena nel pieno rispetto di un rigido protocollo di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti”.