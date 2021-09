Cremona, 10 settembre 2021 – Tradizioni, sapori autentici e un territorio tutto da esplorare. L’avvicinarsi dell’autunno è un invito a riscoprire una delle più grandi eccellenze della tradizione gastronomica lombarda, la mostarda, protagonista per il settimo anno consecutivo della kermesse che celebra le sue molteplici declinazioni: il Festival della Mostarda 7.0.

“Il Festival della Mostarda – dichiara il Commissario Straordinario, Gian Domenico Auricchio – si pone a sostegno e a supporto dei settori del commercio e della ristorazione locale, così duramente colpiti in questi mesi di chiusure forzate, proponendosi come occasione di incontro, di informazione e di formazione. Il cibo è sicuramente uno degli elementi fondamentali che i territori possono utilizzare per richiamare turisti e visitatori. Il turismo enogastronomico, inoltre, favorisce la conoscenza non solo del territorio e della comunità locale ma anche dei processi di produzione all’interno della filiera diventando driver di sviluppo anche per le aziende di produzione. Questo è l’obiettivo che perseguiamo come Camera di Commercio, e siamo convinti che il Festival rappresenti un’occasione importante di valorizzazione dei piccoli produttori, delle PMI che, oggi più che mai, devono essere sostenute ed aiutate anche ad affrontare i mercati esteri.”

Dopo il successo dell’ultima edizione, il Festival accenderà anche quest’anno i riflettori su un prodotto da sempre testimone dell’antica storia culinaria cremonese, celebrando la città e il territorio provinciale per più di un mese.

“Storia, sapori, legame con il territorio. Sono tre elementi fondamentali per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche della Lombardia. Il Festival della Mostarda riesce a incarnare perfettamente questa filosofia legando il cibo alla promozione territoriale. – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – La Regione non può che sostenere una manifestazione di tale portata, che ha saputo innovarsi anche in considerazione del periodo storico che stiamo vivendo. L’agroalimentare è e sarà una delle locomotive della ripresa economica. È necessario che istituzioni e privati facciano squadra come in questo caso per dare occasione ai produttori di mettere in vetrina queste eccellenze e usufruire di spazi adeguati per valorizzare il proprio lavoro”.

L’evento sarà fruibile in versione digitale, con un ricco palinsesto di eventi e iniziative da seguire online.

Grazie alla collaborazione con i produttori di mostarda, il Festival offrirà un ampio ventaglio di appuntamenti digitali per scoprire ricette e curiosità sulla mostarda.

Non mancheranno occasioni per degustare ed apprezzare il prodotto nelle sue declinazioni più ricercate, presso ristoranti, enoteche e gastronomie che hanno aderito alla manifestazione.

Sono inoltre previste visite alle dimore storiche della città e della provincia.

Il Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese, il Comune di Cremona, la delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina, del Touring Club e dell’ONAF, dell’Unione Cuochi di Regione Lombardia, degli Istituti Superiori Einaudi di Cremona e Munari di Crema e della Scuola Casearia di Pandino.