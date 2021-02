DI STEFANO: Colombe Gluten Free e Colombe Gourmet Presidio Slow Food sono le novità della Pasqua 2021 che punta l’attenzione sull’healthy food e sulla tutela e valorizzazione delle materie prime isolane come il Mandarino Tardivo di Ciaculli.

L’azienda Di Stefano, ancora una volta, ci racconta i sapori, la storia e i luoghi della sua amata Sicilia, attraverso le sue ricette. Assaporando, infatti, l’ultima arrivata – la Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli

& Fondente – si ha la sensazione di passeggiare tra gli agrumeti della Conca d’Oro del Parco Agricolo di Palermo dove questo Presidio Slow Food viene ancora oggi coltivato, tutelato e valorizzato seguendo le regole previste dal Disciplinare di produzione.

La Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli & Fondente è un equilibrio di gusto fra i profumi degli Agrumi di Sicilia e la rotondità della fava di cacao. La semplicità di un impasto soffice e inebriante che accoglie canditi di Mandarino Tardivo di Ciaculli e pezzetti di cioccolato fondente purissimo.

La seconda novità della Pasqua 2021 è la linea di Colombe Gluten Free ai gusti Cioccolato Siciliano in gocce e Mandorlata Siciliana che si aggiungono alle già note proposte classiche, alla frutta e golose degli anni precedenti.

La Colomba Cioccolato Siciliano in gocce è il connubio perfetto per chi ama i sapori semplici ed equilibrati e un soffice impasto genuino e godurioso allo stesso tempo.

La Colomba Mandorlata Siciliana è un grande classico che conquista per il suo gusto tradizionale e per la sorprendente alveolatura dell’impasto farcito con profumati cubetti di arance di Sicilia candite ricoperto da una cupola croccante di zucchero muscovado e mandorle siciliane intere.

«Da anni – affermano i fratelli Di Stefano, soci e imprenditori – parliamo di tutela e valorizzazione del territorio e della tradizione dolciaria della nostra regione di cui, in qualche modo, ci sentiamo ambasciatori. Per la Pasqua 2021 abbiamo rivolto la nostra attenzione a una materia prima davvero pregiata e forse ancora poco conosciuta come il Mandarino Tardivo di Ciaculli, detto anche “marzuddu” (di marzo) proprio perché il suo periodo di maturazione è posteriore rispetto alle varietà più note. Il Mandarino Tardivo di Ciaculli si contraddistingue per il forte aroma, l’alto contenuto zuccherino e la buccia sottile che rende davvero singolare anche il momento della sua raccolta e conserva. Tutte queste caratteristiche fanno sì che quest’agrume risulti unico e inconfondibile. Le Colombe Gluten Free, invece, continuano il percorso di ricerca e sperimentazione avviato a Natale con i panettoni: anche in questo caso abbiamo cercato di realizzare una linea che non avesse nulla da invidiare alle colombe prodotte fino ad ora; inoltre, sono l’ennesima riprova di fedeltà al nostro credo di sempre, ovvero, che quando creiamo una “bontà” immaginiamo che dovranno mangiarla i nostri figli ed è questo che guida e ispira di continuo nelle nostre scelte».

La Pasqua Di Stefano è davvero per tutti: per i golosi, per i tradizionalisti, per gli sperimentatori, per i celiaci, per gli “intellettuali del gusto” che partono da un ingrediente insolito o poco conosciuto per stimolare i propri sensi. Gli ingredienti restano sempre di primissima scelta: uova fresche provenienti da allevamenti di galline allevate a terra, burro 100% italiano, acqua oligominerale, pistacchi, mandorle, cioccolato, ecc così come la lavorazione segue sempre l’antica tradizione dolciaria adottata dalla Di Stefano che nel corso di questi anni ci ha “educato” a un gusto genuinamente e irresistibilmente siciliano.

