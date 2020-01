È un momento importante per chi lavora da casa e per chi è impegnato in ufficio: consente di rilassarsi per un’ora, recuperare le energie e distogliere la mente dagli impegni quotidiani. Per questo è essenziale mangiare con calma, prediligere cibi nutrienti e di qualità, evitando accuratamente il junk food. Una soluzione perfetta è la linea M’ama di Gourmet Italia, che propone tantissime specialità pronte in pochi minuti.

Tutti parlano della pausa pranzo, momento importantissimo per distogliere la mente dal lavoro o dagli impegni della giornata e gustarsi un buon piatto caldo in un posto tranquillo e accogliente. Chi lavora è molto spesso costretto a rimanere fuori a pranzo, il che non deve significare per forza ‘mangiare male’. In cima alle esigenze di un numero sempre maggiore di persone oggi ci sono due imperativi: mangiare sano ed essere soddisfatti della propria forma fisica (se necessario, attraverso diete equilibrate e fitness). Non dimentichiamo poi la sensibilità sempre più diffusa per il nostro pianeta, che significa essenzialmente in questo caso ridurre al minimo il consumo di plastica – ormai tutti possiedono una borraccia di acciaio, per fortuna, che ha sostituito migliaia di bottigliette di acqua minerale usa e getta – e azzerare gli sprechi alimentari.

Uno dei metodi più efficaci per non sprecare cibo cucinandone troppo e poi buttandolo è quello di servirsi di monoporzioni, soprattutto utili in pausa pranzo. I piatti della linea M’ama di Gourmet Italia contengono le quantità giuste di cibo, sono pronti in pochi minuti nel microonde (ormai presente nella quasi totalità degli uffici) e sono estremamente gustosi e variati. Ampia è la scelta di primi e di secondi, tutti preparati con ingredienti freschi di altissima qualità e immediatamente surgelati in modo da conservare tutte le benefiche proprietà delle materie prime.

Gourmet Italia (azienda specializzata in piatti pronti surgelati che è diventata recentemente una business unit del colosso Dr. Schär) propone con la sua linea M’ama decine di specialità monoporzione surgelate che spaziano dai piatti più tipici della tradizione italiana come le lasagne alla bolognese a specialità di Paesi lontani come il tacchino in agrodolce con riso basmati.

I piatti pronti surgelati firmati M’ama sono perfetti in pausa pranzo in quanto pronti in pochi minuti di microonde. Dopo di che si ha tutto il tempo per rilassarsi, conversare con i colleghi oppure fare una sana passeggiata nel parco più vicino.

Tra i piatti che consigliamo in questi freddi mesi invernali ci sono senz’altro le Pappardelle ai funghi. Si tratta di una pasta fresca di origine toscana particolarmente ghiotta che può venire condita in tantissime maniere diverse. Da Gourmet Italia viene proposta con un sugo ai funghi particolarmente succulento e adatto alla stagione invernale.

L’inverno è la stagione perfetta anche per le Lasagne alla bolognese, un classico della cucina italiana famoso in tutto il mondo. Pasta fresca, ragù di carne, besciamella e parmigiano reggiano sono tra gli ingredienti di questa prelibata specialità. Il piatto monoporzione di Gourmet Italia è pronto in pochi minuti di microonde e promette tanto gusto e soddisfazione.

I Tortellini panna e prosciutto sono un altro primo originario dell’Emilia Romagna e in particolare delle città di Bologna e di Modena. Si tratta di una pasta fresca all’uovo ripiena di lombo o lonza di maiale, prosciutto crudo, mortadella, parmigiano, uova e noce moscata. I Tortellini della linea M’ama sono conditi con panna e pezzetti di prosciutto cotto.

Piatto tradizionale molto apprezzato e perfetto per la stagione fredda sono anche le Melanzane alla parmigiana della linea M’ama di Gourmet Italia: bastano 6 minuti di microonde per gustarsi una specialità nutriente e sfiziosa che darà subito una svolta positiva a qualunque giornata, e un pieno di calorie che consentirà di affrontare con energia la seconda parte della giornata lavorativa.

