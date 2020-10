Wizard Poké e Sushi Kong sono due nuovi brand di un’ex “cucina fantasma” che oggi somministra al tavolo e continua il suo portentoso delivery per tutta Roma. Presto in arrivo altre sedi su Milano e Torino!

Fino alla scorsa estate era un laboratorio riservato agli addetti ai lavori e ai fattorini del food delivery. Da metà ottobre la prima (e ormai ex) dark kitchen di Roma si trasforma in un locale a tutti gli effetti con annessa somministrazione al tavolo. A far evolvere questo originale format, Massimo Maria Viola, giovane imprenditore del mondo della ristorazione e dell’intrattenimento.

Da pura cucina che serviva tutte le zone della

città a, un’inedita trasformazione accessibile a tutti, che ha messo a punto il proprio servizio al tavolo articolato su, senza rinunciare ovviamente al delivery che ha resa famosa l’iniziale ghost kitchen!Ci sono due tipi di menu: quello dedicato ai poké e l’altro focalizzato sul sushi. Il primo riprende la nuova tendenza fusion arrivata dalle Hawaii che nella lingua madre significa “tagliato a pezzi grossolani”. Si tratta, infatti, di pesce crudo senza lische e sminuzzato a cubetti, marinato e servito in ciotole personalizzabili con riso, alghe e frutta tropicale. Un piatto genuino, nutriente e colorato che è spopolato prima negli Stati Uniti per poi attecchire nelle principali città europee attente ai nuovi trend della tavola. Dal Classic Poké a base di riso bianco, salmone fresco marinato nella soia, wakame goma, avocado, tobiko e sesamo all versione Vegan con riso venere, tofu, cetrioli, carote, ravanelli, wakame goma e granella di mandorle. Per gli amanti dei sapori speziati ci sono la, gamberoni hot saltati in una salsa al curry e latte di cocco su letto di riso bianco, la Thai Poké, bocconcini di pollo bio saltati in salsa di cocco thai e riso bianco, la Hot Cock Poké, bocconcini di tenero galletto biologico saltati in salsa teriyaki, semi di sesamo e riso bianco oppure Fillet Salmon Poké, trancio di salmone fresco, salsa teriyaki e riso bianco. A questa ricercata selezione di bowl si affiancano la Tartare di salmone e vari snack come i Wizard nachos con salsa guacamole o gli Edamame anche in versione spicy.

Nel nuovo locale situato nel tranquillo quartiere romano di Monteverde, invece, si ufficializzano al pubblico due brand: Wizard Poké e Sushi Kong. Questi ultimi nascono in origine come dark kitchen, una sorta di laboratorio accessibile solo su ordinazione e consegna a domicilio tramite le App dedicate.

L’altra anima è Sushi Kong che ha messo in carta una serie di piatti di tradizione giapponese rivisitandone alcuni in chiave italiana. E allora spazio a Nigiri, Rolls, Temaki, Hosomaki, Gunkan, Sashimi, Tartare e piatti caldi come anche alcuni appetizers delle Sushi Kong Box impreziositi dal tartufo.

Tra i punti di forza è encomiabile il loro impegno per salvaguardare l’ambiente che nel loro piccolo si riflette nell’utilizzo di un packaging interamente compostabile e biodegradabile.

I prossimi step prevedono un’espansione su Milano e Torino per affiancare a questo multi-marchio altre due realtà che sono legate al mondo della mozzarella bufala e alla pizza!

