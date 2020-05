– Una imprenditrice del vino, una veronese Doc, Marilisa Allegrini è tra i 25 nominati oggi Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La nomina del Presidente della Repubblica a Cavaliere del Lavoro – commenta Marilisa Allegrini – mi rende orgogliosa in quanto donna, imprenditrice del settore vitivinicolo, che ho cercato di valorizzare nei miei viaggi di lavoro nel mondo, ed infine come veronese e veneta, terra di grande laboriosità. L’attestazione di cui sono onorata capita in un momento molto difficile – osserva ancora – per l’economia e la vita del nostro paese e spero che rappresenti un segnale di speranza e riscatto di cui tutti sentiamo il bisogno”.(ANSA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram