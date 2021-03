Mine & Yours Group, azienda italiana in forte crescita che opera nel settore dell’ospitalità di lusso internazionale, annuncia l’apertura di un nuovo concept restaurant a Dubai.

Chic Nonna, la cui apertura è prevista in Agosto 2021, sarà inaugurato proprio all’interno del Distretto Finanziario Internazionale di Dubai.

La location, disposta su due livelli, ospiterà un elegante ristorante gourmet italiano al piano terra: un’ambiente accogliente e rilassato in cui, grazie alla cucina a vista e a uno Chef Table dedicato, si offrirà

ai commensali un’esperienza senza filtri unica nel suo genere a Dubai, in un percorso culinario in cui saranno coinvolti tutti i sensi.

Al piano superiore, invece, sarà a disposizione degli ospiti uno spettacolare lounge bar con vista panoramica sul centro di Dubai e sul Burj Khalifa. Un luogo in cui la tradizione italiana dell’accoglienza si fonde con il profilo internazionale della città, grazie alla sua atmosfera calda e conviviale.

Piero Giglio, Managing Partner e Director: “È un sogno che si realizza e un’incredibile opportunità avere la possibilità di sviluppare progetti così unici a Dubai, mettendo al servizio di Mine & Yours Group la mia esperienza. Chic Nonna rappresenta un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione italiana, realizzato con un approccio più moderno nell’accoglienza, nella cucina e nello stile.”

Stefano Cuoco, Amministratore Delegato di Mine & Yours Group: “Siamo davvero orgogliosi di annunciare l’apertura di Chic Nonna a Dubai, un progetto a cui teniamo molto perché riflette perfettamente il modo in cui intendiamo l’ospitalità italiana: design, attenzione al dettaglio, materie prime di assoluta eccellenza, esperienze autentiche e multi-sensoriali. La mission di Mine & Yours è creare location esclusive dove gli Ospiti possano avere la possibilità di godere di momenti davvero indimenticabili.”

