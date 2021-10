“La crescita del turismo enogastronomico continua la sua ascesa interessando i turisti al prodotto Olio Extravergine – spiega Donato Taurino, presidente del Movimento Turismo dell’Olio – La voglia di conoscere l’Oro Verde è tanta e con grande passione diamo il via a questo primo evento nazionale, un’occasione imperdibile per far conoscere la meravigliosa biodiversità italiana che consiste nelle centinaia di differenti cultivar in ogni regione. I produttori consorziati al Movimento Turismo dell’Olio sono uniti da una visione sinergica e da una filosofia che li accomuna: l’amore per la “Madre Terra”, la salvaguardia della cultura millenaria dell’ulivo e la cultura identitaria dei luoghi”.