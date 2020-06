Dopo il successo dell’iniziativa “QuelcheVivà”, con la sua originale formula di cucina on demand per esaudire tutti i desideri culinari dei propri clienti, exeFood aggiunge un’altra piccola perla al proprio carnet di servizi. Sul nuovo sito www.exefood.com è, infatti, disponibile il “digital buffet”, che nasce nell’ambito della digitalizzazione dei servizi nati a seguito dell’emergenza Covid, per sostenere il settore della ristorazione ai tempi del distanziamento sociale.

Con pochi semplici click, il cliente potrà vedere in cosa consiste la ricca offerta del buffet targato Exè e potrà scegliere come se si trovasse di fronte ad una tavola riccamente imbandita. L’offerta, infatti, è ugualmente ampia e variegata e cambia in base al momento della giornata. In ogni fase, inoltre, sarà garantita l’assistenza del personale, senza intaccare l’autonomia del cliente, che, per ogni menù proposto e per ogni alimento, troverà indicata la compatibilità con regimi alimentari particolari dovuti a scelte personali o forme di intolleranza.

“A causa della pandemia, – spiega la titolare Elena Cilia – dall’oggi al domani si è aperta una nuova era per la ristorazione e tutti siamo stati chiamati a fare nostra la grande sfida di dotarci di strumenti tecnologici adeguati alle nuove disposizioni. Dato che noi non facciamo ristorazione classica ma degustazioni a buffet, il nostro problema – prosegue – è stato, sin dal primo momento, quello di creare uno strumento che sostituisse efficacemente il buffet fisico, luogo di incontro e di esperienze multisensoriali, senza snaturarlo ma rimanendo fedeli alla sua logica. Nell’ideare il nostro digital buffet, pertanto, abbiamo voluto mantenere due elementi cardine: 1) lasciare il cliente libero di scegliere tutto ciò che desidera e di ordinarlo tutte le volte che vuole 2) far si che egli continui ad essere parte attiva di questo processo, entrando all’interno del sito, scorrendo l’offerta, loggandosi, scegliendo e infine assaporando tutto quello che gli va, comodamente seduto al proprio tavolo”.

Il servizio del digital buffet si rivolge a tutti i clienti del bistrot, con un occhio di riguardo agli ospiti dell’Itria Palace Hotel. “Da tempo, ormai, siamo loro ospiti e non può che esserci un rapporto privilegiato. In futuro, però, – conclude Elena Cilia – l’obiettivo è quello di offrire lo stesso servizio a tutte le strutture ricettive del territorio che vorranno convenzionarsi, con formule ad hoc e menù dedicati”.

Il digital buffet di exeFood è attivo tutto il giorno e suddiviso in 4 fasce orarie, per offrire il meglio ai propri clienti, dalla colazione fino all’aperitivo e alla cena.

