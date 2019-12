– Natale green quest’anno con i vini tappati Green Line. Il 15% delle bottiglie stappate dagli italiani per le feste, annuncia Vinventions in una nota, è protetta da una chiusura a impatto zero per l’ambiente e fatta con un derivato della canna da zucchero.

Dai bianchi per la vigilia ai grandi rossi come il Barolo sono sempre di più i prodotti Made in Italy che scelgono questa soluzione per assicurare al consumatore vini senza difetto di tappo e con una gestione ottimale dell’ossigeno.

“La nostra missione è quella di proteggere la qualità dei vini italiani – ha spiegato Filippo Peroni, direttore commerciale Italia e Sud Europa di Vinventions -, garantendo anche il massimo sforzo sulla sostenibilità ambientale. L’obiettivo di Vinventions è quello di contribuire concretamente al raggiungimento degli Obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. Con i nostri tappi Green line diamo ai produttori la possibilità di ridurre l’impronta carbonica delle loro produzioni. Aiutiamo il vino e aiutiamo l’ambiente, anche durante le feste”.(ANSA).

