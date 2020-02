(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Nero di seppia e giallo limoncello. Un intreccio che evoca il gusto, il piacere del bere all’italiana e allo stesso tempo il nero dell’inchiostro, pagine di thriller, fino al noir psicologico. E’ questo il titolo scelto per il ciclo di cene letterarie al via a Roma, presso un tempio di Bacco come il Trimani Wine Bar, promosso da tre amiche – la giornalista Federica Fantozzi, la “liquorista” Micaela Pallini, e l’enotecara Carla Trimani – che hanno voluto così condividere la passione per la letteratura e la convivialità. Buona la prima con i giornalisti-scrittori Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone che, tra maccheroni alla gricia e una crema di limone meringata, hanno anticipato momenti del viaggio tra gli intrighi della politica romana e di Oltretevere da gustare nel libro “Peccati immortali” edito da Mondadori. “A cena con l’autore” ha in programma altri incontri con grandi firme e scrittori: Alessia Gazzola con “Questione di Costanza” (Longanesi) il 25 marzo; Concita De Gregorio con “Nella notte” (Feltrinelli) il 6 maggio; e Luca Crovi il 10 giugno con “L’ultima canzone del Naviglio (Rizzoli).(ANSA).

