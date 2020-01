Le prime a essere confezionate in un packaging sostenibile con carta certificata PEFC, realizzate con ingredienti provenienti da filiera biologica garantita, gustose e rapide da preparare. Sono queste le caratteristiche della nuova linea di zuppe targate Marco Roveda – Il pioniere del biologico, studiate in collaborazione con Spreafico, partner affidabile del settore ortofrutticolo, che curerà anche la commercializzazione e la distribuzione.

Rivolgersi ai consumatori che scelgono quotidianamente un’alimentazione sana, anche quando sono di fretta, ricercando salute, benessere, sostenibilità e innovazione di ricette e packaging. Questo l’obiettivo che ha spinto Marco Roveda – Il pioniere del biologico a lanciare sul mercato una linea di zuppe fresche già pronte, realizzate con ricette di alta qualità, rapide da cucinare e composte da ingredienti provenienti da filiera biologia certificata e indicati anche per un’alimentazione vegana e vegetariana. Per questa importante sfida, Marco Roveda ha scelto di collaborare con Spreafico, azienda leader nel mondo dell’ortofrutta che può vantare 60 anni di esperienza all’interno di questo settore. Il gruppo, che da sempre pone al centro l’innovazione e l’ascolto delle esigenze dei consumatori, ha scelto di sostenere questo progetto sin dall’inizio mettendo a disposizione le proprie competenze commerciali e distributive che solo chi è leader del mercato può fare. Rispettando la catena del freddo dal magazzino fino allo scaffale del supermercato, Spreafico garantisce un prodotto di qualità e si colloca come partner affidabile e professionale per tutti i propri interlocutori.

L’assortimento, composto da 6 gustose referenze, spazia dalle ricette più tradizionali come il minestrone di verdure ricco con curcuma e la zuppa toscana con farro, a quelle più innovative come la zuppa chili leggermente piccante, la vellutata di funghi con porcini, la zuppa di verdure con piselli e la zuppa di lenticchie ai due aceti.

I prodotti targati Marco Roveda – Il pioniere del biologico identificano la “Total Quality”, la nuova frontiera del cibo che presenta queste caratteristiche: accessibilità, qualità e bontà, bellezza e design, sicurezza e quindi biologico, etica e sostenibilità.

“Dopo un’esperienza ventennale nel settore ho deciso di rimettermi in gioco per offrire ai consumatori prodotti che vadano oltre la semplice dicitura del biologico e rispettino l’innovativa frontiera della “Total Quality” – ha spiegato Marco Roveda – Il pioniere del biologico – La nostra linea di zuppe è garanzia di prodotti davvero sani e buoni, ideali per una dieta equilibrata. La stessa cura e attenzione riservata ai prodotti, infatti, viene impiegata anche nella realizzazione dell’innovativo packaging sostenibile, unico nel mercato. Le nostre zuppe rappresentano la vera opportunità bio perché, a differenza dei prodotti nella comune ciotola in plastica, sono confezionate in pack realizzati con carta dotata di certificazione PEFC e proveniente da filiera sostenibile”.

Di seguito la gamma completa, tutta rigorosamente biologica, dei prodotti targati Marco Roveda – Il pioniere del biologico:

Zuppa toscana con farro , disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, fagioli cannellini, fagioli borlotti, lenticchie, ceci, carote, passata di pomodoro, farro integrale spezzato, olio di oliva, cipolle, sedano, aglio, sale marino, rosmarino, timo, pepe nero.

, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, fagioli cannellini, fagioli borlotti, lenticchie, ceci, carote, passata di pomodoro, farro integrale spezzato, olio di oliva, cipolle, sedano, aglio, sale marino, rosmarino, timo, pepe nero. Minestrone di verdure ricco con curcuma , disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzato con acqua, piselli, patate, carote, zucchine, sedano, cipolle, fagioli bianchi, concentrato di pomodoro, sale marino, amido di mais, zucchero di canna, prezzemolo, maggiorana, pepe nero, curcuma.

, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzato con acqua, piselli, patate, carote, zucchine, sedano, cipolle, fagioli bianchi, concentrato di pomodoro, sale marino, amido di mais, zucchero di canna, prezzemolo, maggiorana, pepe nero, curcuma. Zuppa di verdure con piselli , disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, piselli, patate, carote, porri, cipolle, sedano, farina di frumento, olio di semi di girasole, concentrato di pomodoro, sale marino, senape in grani (acqua, semi di senape, aceto bianco, salgemma, spezie), zucchero di canna, spezie, maggiorana.

, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, piselli, patate, carote, porri, cipolle, sedano, farina di frumento, olio di semi di girasole, concentrato di pomodoro, sale marino, senape in grani (acqua, semi di senape, aceto bianco, salgemma, spezie), zucchero di canna, spezie, maggiorana. Vellutata di funghi con porcini , disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, funghi champignon, latte di cocco, patate, cipolle, funghi porcini, olio di semi di girasole, sale marino, amido di mais, spezie.

, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, funghi champignon, latte di cocco, patate, cipolle, funghi porcini, olio di semi di girasole, sale marino, amido di mais, spezie. Zuppa di lenticchie ai due aceti , disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, lenticchie, cipolle, patate, porri, carote, sedano, farina di frumento, olio di semi di girasole, concentrato di pomodoro, aceto di vino, mosto d’uva cotto, zucchero di canna, sale marino, senape in grani, spezie, prezzemolo.

, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: realizzata con acqua, lenticchie, cipolle, patate, porri, carote, sedano, farina di frumento, olio di semi di girasole, concentrato di pomodoro, aceto di vino, mosto d’uva cotto, zucchero di canna, sale marino, senape in grani, spezie, prezzemolo. Zuppa chili leggermente piccante, disponibile nel pack da 400g, 4 pezzi/collo: passata di pomodoro, acqua, fagioli rossi, mais, cipolle, farro integrale spezzato, concentrato di pomodoro, basilico, olio di semi di girasole, sale marino, zucchero di canna, aglio in polvere, olio di limone (olio d’oliva, estratto di limone), chili.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram