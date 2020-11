Lo Chef Rocco De Santis entra nelle case con il suo speciale simbolo del Natale: pronto l’ecommerce del Panettone artigianale del Brunelleschi Hotel di Firenze

Da oggi è disponibile anche online il Panettone artigianale di Rocco De Santis, Executive Chef del Ristorante Santa Elisabetta, 1 stella Michelin. Il simbolo per antonomasia delle Festività natalizie, dell’aggregazione, della convivialità, è sfornato anche nella cucina stellata di Rocco De Santis e Advertisements click. Arriva sulla tavola di acquirenti gourmet direttamente dalla Torre bizantina della Pagliazza del Brunelleschi Hotel, nel cuore di Firenze.

Advertisements

Le Feste 2020 saranno particolari, diverse dal solito e prive di certe consuetudini sociali; diventa ancora più importante quindi rispettare alcune tradizioni. Lo Chef stellato Rocco De Santis è particolarmente sensibile ai concetti di piatti della tradizione e del ricordo, che onora sempre nei suoi menù. In tutta Italia Natale significa Panettone e anche il Ristorante Santa Elisabetta è orgoglioso di presentare il suo: classico, artigianale e preparato solo con ingredienti di prima qualità.

Panettone classico artigianale di Rocco De Santis

Il Panettone classico dello Chef Rocco De Santis è realizzato in collaborazione con la Pastry Chef Francesca Benedettelli. La cucina dello chef stellato sforna ogni giorno lievitati dolci e salati, realizzati con cura e maestria dal suo team di esperti, proposti a pranzo e a cena al Ristorante Santa Elisabetta 1 Stella Michelin.

Da questo Natale il Panettone stellato del Santa Elisabetta è anche acquistabile online

Preordini aperti e spedizioni a partire dal 7 dicembre 2020.

Di alta qualità e dal packaging raffinato, è perfetto come idea regalo per appassionati gourmet, amici, clienti o colleghi di lavoro, o da gustare a casa propria come nel Ristorante Santa Elisabetta.

Si presenta in una elegante scatola in linea con il décor dell’albergo: nei toni del bianco e del grigio, che richiamano quelli del marmo e della pietra serena molto usati a Firenze.

Le materie prime utilizzate per la realizzazione del Panettone tradizionale sono di altissima qualità, selezionate direttamente dallo chef per ottenere un prodotto finale gustoso e fragrante. Solo farina 00, burro, zucchero, tuorli d’uovo, uva passa, scorza d’arancia candita, albicocche del Vesuvio, lievito naturale, miele, sale, pasta di arancia candita, baccelli di vaniglia, per un Panettone da 750 grammi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram