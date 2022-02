Pasticceria Loison, un’eccellenza del Made in Italy alimentare, con sede a Costabissara un piccolo comune alle porte di Vicenza, ha chiuso l’83esimo anno di attività con un bilancio molto soddisfacente: l’incremento delle vendite supera il 35% e l’export supera il 60%.

Il titolare Dario Loison, al timone dell’azienda dal 1992, nell’illustrare i dati del bilancio 2021, un anno difficile ma sfidante, ha anche fatto il punto sugli obiettivi di quest’anno dove si spingerà ancora di più sulla digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali.

L’azienda – fondata nel 1938, dal nonno di Dario – in origine era un forno artigianale e poi si è via via ampliata fino a diventare quella che è oggi: un’affermata azienda boutique di medie dimensioni, conosciuta in decine di Paesi del mondo, grazie ad una produzione di altissima qualità.

Il 2021 un anno difficile ma sfidante

Quello appena trascorso è stato il secondo anno investito dal Covid un anno difficile ma sfidante che paradossalmente è stato per noi estremamente produttivo e ci ha dato risultati oltre ogni aspettativa. Abbiamo chiuso il 2021 con oltre il 35% di incremento delle vendite e una forte accelerazione dell’export che oggi incide oltre il 60%. Questo significa per noi un rafforzamento dei clienti storici e tradizionali ma anche sviluppo di nuovi mercati. Tutto ciò ci gratifica immensamente perché è segno di resilienza e capacità di adattamento alle situazioni nuove.

Anticipata la produzione natalizia e rafforzata la linea continuativa

Abbiamo anticipato la produzione natalizia per i mercati esteri, lavorando molto nei mesi estivi. Contestualmente il 2021 è stato anche l’anno del rafforzamento della linea continuativa con una nuova proposta, la torta Tosa, che si affianca alla Bonissima, alla Sbrisola e al Filone, per un totale di quattro referenze continuative, ognuna delle quali ha un’ampia gamma di gusti per una presenza del marchio Loison più allargata nel mercato e costante durante tutto l’anno.

Digitalizzazione spinta nei processi produttivi e commerciali le buone pratiche per il 2022

Il 2022 è l’anno che conferma la nostra attitudine all’innovazione e al mondo del digitale, ambito per il quale abbiamo sempre creduto e investito. Non a caso abbiamo cominciato a lavorare nel web già dal 1996 quando pochi conoscevano e credevano in questo strumento. Oggi stiamo operando verso una transizione digitale sempre più spinta sui processi produttivi e su quelli commerciali, investendo su strategie di comunicazione del brand, affiancando e supportando i nostri clienti in tutto il mondo anche con un’attività formativa utile a rendere ancora più solido il nostro legame.

La comunicazione si sviluppa su otto spazi digitali