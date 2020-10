Il Chianti è venduto per il 70-75% nella grande distribuzione, e in questo canale di vendita ha fatto registrare numeri in aumento, nonostante la crisi dovuta alla pandemia. L’incremento ha compensato in parte il calo registratore dal settore dei ristoranti che invece è fermo. Il problema è che le 570 aziende del Consorzio che hanno come sbocco commerciale solo il canale Horeca (ristoranti, bar ed enoteche) sono in forte crisi economica.

“Durante il lockdown questo canale è rimasto completamente chiuso. Ora sta riaprendo – spiega Busi – ma la ripresa è lenta, mentre in campagna i costi, compresi quelli per la vendemmia, sono invariati e non si possono ridurre e l’accesso al credito è difficile”. Per questi motivi il Consorzio sollecita un sostegno importante per traghettare le imprese verso la ripartenza economica salvaguardando mano d’opera e investimenti.