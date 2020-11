Il 27% degli italiani acquista più prodotti ecofriendly . Per Natale ecco il panettone sostenibile con gelato al cioccolato .Creato da Tonitto 1939 in partnership con Altromercato, prodotto con zucchero equosolidale e realizzato con l’utilizzo di energia solare

Un panettone innovativo, realizzato rispettando l’ambiente che risponde ai bisogni di sostenibilità degli italiani. Da quando è iniziata l’emergenza Covid, infatti, il 27% ha acquistato più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima

della pandemia. A crescere, inoltre, è anche il consumo di prodotti locali a chilometri zero con più di 8 italiani su 10 (82%) che scelgono prodotti Made in Italy per sostenere l’economia, l’occupazione e valorizzare le risorse del territorio.

Sono i dati che emergono da un’indagine Coldiretti/Ixe’ e che certificano come le abitudini della popolazione tricolore siano cambiate, in meglio, con un’attenzione maggiore e sempre più coinvolta verso l’ambiente.

Per questo Tonitto, storica azienda ligure, di proprietà della famiglia Dovo da tre generazioni, ha scelto di realizzare il tipico dolce natalizio in chiave moderna e sostenibile. Nasce infatti il panettone artigianale con gelato al cioccolato prodotto in partnership con Altromercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia, che fornisce zucchero equosolidale e realizzato all’interno dello stabilimento di Campi, a Genova, attraverso l’utilizzo di energia solare.

Il panettone con gelato al cioccolato è un prodotto Made in Italy, fatto a mano con ingredienti di alta qualità e realizzato con classico gelato italiano e finissimo cioccolato. Fatto con uova e latte freschi, lievito naturale e zucchero, al suo interno sono presenti uva sultanina, scorze di agrumi canditi (arance e cedro).

«Siamo in un periodo in cui il rispetto per l’ambiente che ci circonda deve sempre essere alla base dei nostri comportamenti – spiega Luca Dovo, AD Tonitto 1939 -. La nostra politica è ormai da anni fondata sulla tematica della sostenibilità e da tempo cerchiamo di sviluppare soluzioni sostenibili ormai irrinunciabili e doverose per un’azienda come la nostra».

«Da tre generazioni ricerchiamo l’eccellenza nel creare gelati italiani di qualità. Il nostro impegno inizia dalle materie prime e prosegue con innovazione costante, per regalare a tutti un momento unico di felicità – sottolinea Luca Dovo, AD Tonitto 1939 -. Abbiamo puntato su questo su un panettone artigianale e allo stesso tempo sostenibile anche per provare a destagionalizzare il gelato, sempre legato alla stagione calda, mantenendo comunque la tradizione del Natale».

