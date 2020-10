Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di trance di pesce spada surgelato a marchio Acquario per la presenza di mercurio rilevata durante le analisi in autocontrollo. Il prodotto interessato è venduto in trance confezionate singolarmente, distribuite in cartoni dal peso netto di 6,4 kg, con il numero di lotto 2007297598 a consumarsi preferibilmente entro il 27/01/2020.

Le trance di pesce spada richiamate sono state prodotte per Acquario Snc dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA, nello stabilimento di Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo (marchio di identificazione PT 1356PP CE).

A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il pesce spada con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

FONTE: https://ilfattoalimentare.it/pesce-spada-surgelato.html

