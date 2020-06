Caruso ed Etrusca sono due nuovi brand Euro Company, per una filiera italiana, trasparente e tracciabile, rispettosa del lavoro degli agricoltori

Caruso ed Etrusca sono i due nuovi brand Euro Company, che vedono la concreta applicazione del principio di Qualità Etica, garanzia per il consumatore di una filiera italiana, trasparente e tracciabile, rispettosa del lavoro degli agricoltori fornitori di materie prime. In questo caso parliamo di Caruso, l’antica noce di Sorrento e di Etrusca, l’autentica nocciola della Tuscia.

La Qualità Etica identifica questi prodotti e prevede: rapporti diretti con i coltivatori, senza intermediari; reddito minimo garantito, indipendentemente dal mercato; relazioni di lungo termine, basate su contratti pluriennali; condivisione di tecnologie, know how e risorse, anche economiche.

«Instauriamo rapporti diretti con fornitori scelti, misurati e responsabilizzati sui nostri valori di etica e sostenibilità, senza passare attraverso intermediari. In questo modo assicuriamo una filiera trasparente, che sia realmente tracciabile – sottolinea Mario Zani, Direttore Generale di Euro Company – Di conseguenza concordiamo con i coltivatori un prezzo di acquisto con cui garantiamo la sicura copertura dei costi di produzione e un giusto profitto. In questo modo il loro reddito è protetto perché fissato indipendentemente dalle oscillazioni di mercato. Questo ci permette di costruire relazioni solide e basate sulla fiducia, siglando accordi di almeno tre anni che consentono ai coltivatori di pianificare investimenti, di lavorare con tranquillità, in una prospettiva di più ampio respiro. Infine, sviluppiamo per gli agricoltori programmi di miglioramento della produttività, mettendo a disposizione attrezzature, know-how e sostegno finanziario. In questo modo aumenta l’efficienza del loro lavoro e il reddito che ne deriva».

Caruso. Euro Company ha recuperato una straordinaria eccellenza italiana e campana, la noce di Sorrento, per offrire il gusto autentico della tradizione, unico e intenso come il suo colore bruno e inconfondibile, “il mantello del monaco” come lo definivano gli antichi. Selezionata e già sgusciata, è disponibile in busta a cuscino da 200 g.

Etrusca è l’autentica nocciola della Tuscia viterbese, nel Lazio. Quest’area, patria degli antichi Etruschi, grazie alle sue caratteristiche territoriali e climatiche, è straordinariamente vocata alla coltivazione di nocciole. Pelate, tostate, incredibilmente croccanti sono commercializzate in busta a cuscino da 200 g.

