Enogastronomia Ricetta Mela Val Venosta: Muffin Integrali con Gala Bio Val Venosta e spezie

Le Gala Val Venosta croccanti e succose, si incontrano con un impasto super speziato, rendendole irresistibili. INGREDIENTI: Per 12 muffin:

• 250 gr di farina integrale

• 100 gr di zucchero di canna

• 1 uovo intero

• 200 ml di latte (io di soia)

• 60 ml di olio di semi

• 2 mele Gala Bio Val Venosta®

• 8 gr di lievito per dolci

PREPARAZIONE:

In una terrina capiente rompiamo l’uovo e aggiungiamo lo zucchero. Sbattere a mano, per bene, con l’aiuto di una frusta fino a rendere il composto leggermente spumoso: Ora aggiungere tutto in una volta il latte e l’olio. Mescolare ancora con la frusta fino ad amalgamare per bene gli ingredienti.

Ora aggiungiamo le polveri setacciate quindi: farina integrale setacciata e il lievito setacciato. Aggiungere anche le spezie secondo le quantità a voi gradite. Io ho messo un cucchiaino di cannella e mezzo di zenzero, ma potete metterne anche meno, in base ai vostri gusti.

Ora sbucciamo e tagliamo a tocchetti le mele Gala Bio Val Venosta® che sono perfette per questa preparazione poiché in cottura mantengono bene la loro consistenza e il loro sapore. Le aggiungiamo all’impasto appena creato con l’aiuto di una spatola, in modo da incorporarle bene all’impasto.

Preriscaldare il forno, ventilato a 175°. Ora prendere una teglia da muffin, foderarla con gli appositi stampini e con un cucchiaio adagiare l’impasto negli appositi pirottini. Attenzione a non riempirli troppo, per tre quarti della loro profondità andrà benissimo.

Cuocere i muffin per 20 minuti, controllando la cottura con la prova stecchino al termine del tempo.

Sfornarli, lasciarli raffreddarli e gustarli come merenda, accompagnati da una buona tisana.

