– Classifica annuale “congelata”, insieme ai premi e agli eventi correlati, per fare spazio a un progetto di sostegno finanziario ai ristoranti di tutto il mondo: è questa l’iniziativa adottata dagli organizzatori di “The World’s 50 Best Restaurants”, classifica che premia i cinquanta migliori ristoranti al mondo.

L’attività di aiuto finanziario chiamata “50 Best for Recovery”, preparata con la collaborazione di S.Pellegrino & Acqua Panna, ha l’obiettivo di “creare e aggregare risorse utili per le aziende della ristorazione che riemergono dalla pandemia e sono alla ricerca di soluzioni percorribili”. Il progetto si sviluppa attraverso tre iniziative: “50 Best Recovery Fund”, “50 Best Recovery Hub”, “Recovery Summit” virtuale, in programma a settembre. Il primo, “50 Best Recovery Fund”, riguarda un fondo che sarà utilizzato per sostenere un ventaglio di organizzazioni no-profit che operano in diverse parti del pianeta per contribuire al sostegno e, successivamente, alla ripresa del settore della ristorazione.

I fondi saranno raccolti attraverso donazioni a cura dei partner di 50 Best e con una serie di iniziative attraverso le quali i clienti e gli appassionati potranno sostenere il mondo della ristorazione. Il secondo, “50 Best Recovery Hub”, è un progetto on line ideato per raccogliere e generare contenuti, informazioni e ispirazioni per il settore ma anche per gli amanti della buona cucina che desiderano fare la loro parte per sostenere il mondo della buona tavola. Il terzo, “Recovery Summit” virtuale, e della durata di più giorni, è un’indagine su come il mondo della ristorazione possa e debba tornare a prosperare.

