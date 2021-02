L’appuntamento, che prevede la degustazione di centinaia di etichette da parte di un panel di esperti internazionali, avrà luogo nei giorni dal 4 al 6 marzo 2021 a Bruxelles e non, come inizialmente annunciato, a L’Aquila. Il CMB, in comune accordo con la Regione Abruzzo, causa l’incertezza legata alla situazione sanitaria attuale in Italia ed alle restrizioni nell’ambito degli spostamenti, ha infatti optato per questa decisione. Le selezioni saranno comunque effettuate in ottemperanza a un rigido protocollo basato sulle indicazioni fornite dall’autorità sanitaria belga. Ricordiamo che è possibile iscriversi fino al 22 febbraio 2021.