Dedicato a chi ama e a chi si ama, Galup vi sorprende con uno dei suoi dolci simbolo, presentato anche per San Valentino 2021 nelle sue due versioni: Cuore di Cioccolato Galup ricco di golose gocce di cioccolato, ricoperto con cioccolato extra fondente e decorato con cuoricini di zucchero rossi e Cuore di Albicocca Galup con il soffice impasto arricchito da morbide e delicate albicocche candite e ricoperto con glassa

alla Nocciola Piemonte IGP decoratacon granella di zucchero.

C’è però ancora più cuore nel Cuore di Galup: la passione e la continua ricerca del bello, da parte dell’azienda di Pinerolo, si conferma nella nuova veste voluta per questa edizione 2021 con un pack raffinato ed elegante. La scatola rigida è avvolta, come in un caloroso abbraccio, da una fascia passante, finemente disegnata e colorata. Un dolce e irrinunciabile regalo che renderà prezioso e indimenticabile questo San Valentino.

Fino ad esaurimento scorte, il Cuore Galup è disponibile in “Special Edition San Valentino 2021” composta dal Cuore di Cioccolato Galup, una Bottiglia Asti Spumante DOCG Acquesi 0,75l, un vassoio da collezione, con illustrazione originale (1 di 4 soggetti), e una shopper originale Galup “fatto con il cuore”.

Il Cuore Galup è inoltre disponibile nelle migliori pasticcerie, nei negozi Galup e nell’e-commerce del sito www.galup.it

