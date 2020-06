ROMA – “E’ l’avvio di un percorso importante e necessario perché il Paese ha bisogno di una strategia lungo cui orientare tutti i segmenti e sono soddisfatta della centralità riconosciuta alla filiera agroalimentare e alla sua strategicità. In questo lavoro ci sono proposte utili per rendere l’Italia forte, sostenibile e moderna”. Lo fa sapere la ministra Teresa Bellanova, a proposito del Masterplan “Progettiamo il rilancio”.

“Che questo settore rappresenti una parte rilevante dell’interesse nazionale è indubbio – precisa la ministra – e così il suo essere determinante in molti degli snodi che dovremo affrontare, dal rilancio economico al futuro verde come lo stesso Masterplan restituisce”. Secondo Bellanova, “la strategia nazionale per il Sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura presentata al Governo e ripresa nel Masterplan, guarda al futuro del settore e del Paese. La illustreremo nelle sue linee essenziali nei prossimi giorni, convinti che da qui passa davvero la strada per lo sviluppo dell’economia circolare e di un nuovo modello di società, dove inclusione, competizione e cooperazione possano essere parole di pratica quotidiana”.

