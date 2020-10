Si avvia alla chiusura DiVin Ottobre, la rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedicata all’autunno e alle sue tradizioni attraverso le iniziative organizzate direttamente dai membri dell’Associazione, tra degustazioni, passeggiate all’aperto e momenti di approfondimento. Protagonisti del prossimo weekend, le colline di Trento, la Valle dei Laghi, la Vallagarina e le Giudicarie.

Trento, 27 ottobre 2020 – Ultima occasione per prendere parte a DiVin Ottobre, rassegna di appuntamenti organizzati dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino durante tutti i weekend del mese di ottobre pensati per far vivere agli ospiti il lato migliore

Advertisements

Advertisements

dell’autunno in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti normative di contenimento del Covid-19.

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, sulle colline di Trento, alle ore 10.30, si ripete Un Inkino all’autunno (link), presso Mas dei Chini, con visita guidata per piccoli gruppi in cantina, passeggiata tra i filari fino al Maso Vecchio e un pic nic tra i vigneti con i prodotti di Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, Latte Trento e Trota Oro.

Per prenotazioni, obbligatorie scrivere a info@masdeichini.it.

Sabato 31 ottobre, in Valle dei Laghi, prende corpo Reboro. Territorio & Passione (link), terza edizione di un appuntamento tutto dedicato a questo straordinario vino rosso frutto di un progetto collettivo dell’Associazione Vignaioli Vino Santo Trentino DOC e divenuto perfetta incarnazione del territorio.

In Vallagarina, sabato 31 ottobre, dalle 9.30 in poi, si torna in sella con Taste&Bike – Speciale Marzemino (link), giornata alla scoperta del lato più enogastronomico della Vallagarina, tra Rovereto, Mori, Isera e Nogaredo. Il tour, che comprende laboratorio di cucina, pranzo e varie degustazioni, è di 27 km totali con un dislivello di 170 m, e prevede tappe in diverse aziende della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che possono essere raggiunte autonomamente in e-bike o, se si preferisce, in auto o in scooter.

Nelle stesse date, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, Ad Ala, dalle 9.00 alle 18.00, torna invece Enotour d’ottobre (link), percorso “multisensoriale” presso Borgo dei Posseri con degustazione itinerante tra i vigneti di vini e prodotti locali. Anche in questo caso, l’iniziativa è riservata a piccoli gruppi. Degustazione libera dei vini aziendali e proposta food con le specialità di Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, Salumeria Belli e Panificio Moderno.

Info e prenotazioni chiamando il numero 0464 671899 o scrivendo a info@borgodeiposseri.com entro due giorni prima dell’iniziativa.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram