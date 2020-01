(ANSA) – NEW YORK, 21 GEN – Donald Trump ha minacciato dazi del 100% sui vini francesi nel caso in cui la web tax non fosse stata sospesa. Lo afferma lo stesso presidente degli Stati Uniti in un’intervista da Davos al Wall Street Journal, riportata dall’agenzia Bloomberg. Trump conferma comunque di aver raggiunto un accordo con il presidente francese Emmanuel Macron per posticipare fino alla fine del 2020 la tassa sulle grandi aziende tecnologiche. “Non è che non mi piacciono” i vini francesi, ma “se c’è qualcuno che deve tassare queste società sono gli Stati Uniti”. (ANSA).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram