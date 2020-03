(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Dieci giovanissimi talentuosi cuochi in corsa per un solo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, questa volta eccezionalmente nei panni di professore e mentore. Parte l’11 marzo la “Antonino Chef Academy”, il nuovo format prodotto da Endemol Shine Italy, in onda su Tv8 ogni mercoledì alle 21.15. In una location d’eccezione come il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Chef Cannavacciuolo guiderà i dieci aspiranti chef (con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni), in un percorso a metà tra formazione e sfide, in cui dovranno mettere in campo tutte le loro conoscenze professionali e personali per dimostrare di meritarsi un posto nella cucina di Villa Crespi, uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia. In ogni prova, infatti, i ragazzi metteranno in pratica quanto appreso durante le lezioni tenute da Chef Cannavacciuolo e dai coach ospiti, esperti in diverse materie del mondo della ristorazione. Al termine di ciascuna prova, ognuno otterrà un voto, la cui somma andrà a comporre la classifica finale: il concorrente con il punteggio più basso dovrà abbandonare l’Accademia. Si va dalla prova in Tecniche di cucina ai Test fuori sede, con gli sfidanti suddivisi in piccoli gruppi e alla presenza dell’ospite che affiancherà chef Cannavacciuolo, fino al Test di approfondimento, manche individuale sulla lezione specialistica tenuta dal “professore” ospite. In tutto, sei puntate per dimostrare di essere il migliore. (ANSA).

