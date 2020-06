BOLZANO – Il programma didattico europeo “Latte nelle scuole” verrà riproposto nel 2021. Per l’Italia il partner del progetto Ue è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con Unioncamere, l’Unione delle Camere di commercio italiane.

Con il suo programma sul latte destinato alle scuole, l’Unione europea vuole offrire contributi a istituti scolastici e ad altri enti formativi per fornire latte e latticini selezionati a studenti e studentesse. I partner del programma in Alto Adige sono la Camera di commercio di Bolzano e Idm Alto Adige.

“Per l’economia altoatesina è essenziale un’agricoltura ben funzionante e rappresentata da piccole imprese. Per fare in modo che rimanga tale sono di estrema importanza il riconoscimento di allevatori e contadini, così come l’acquisto di prodotti locali.

L’economia lattiero-casearia ha un ruolo importante in Alto Adige grazie anche ai quasi 5.000 allevatori e allevatrici che lavorano sul nostro territorio”, sottolinea il presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

L’assessore provinciale Arnold Schuler evidenzia l’importanza del settore agricolo e alimentare in un contesto regionale e nazionale: “Il settore agricolo e alimentare altoatesino è caratterizzato soprattutto dalla sicurezza alimentare, dall’innovazione tecnologica, dalla diversità e dal rispetto della tradizione.”

