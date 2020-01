– Andare in vacanza senza uscire dal salotto, con un visore per la realtà virtuale che darà l’illusione di visitare i luoghi più belli del mondo; scovare l’anima gemella al primo colpo, perché a fare da Cupido saranno applicazioni “intelligenti”; rientrare a casa la sera e trovare la cena in tavola, preparata da robot che provvederanno anche a sparecchiare. Sembra uno scenario futuristico, ma sarà realtà tra appena 5 anni, grazie a un’innovazione tecnologica che continua a correre e a rimodellare la quotidianità.

A delineare la vita nel 2025 è il “futurista” Rohit Talwar, fondatore e Ceo dell’azienda londinese Fast Future, che ha formulato alcune previsioni insieme al colosso cinese Huawei.

Alla base ci sono l’intelligenza artificiale, le nuove e veloci reti cellulari 5G, e l’internet delle cose: gli ingredienti con cui si stanno creando le tecnologie di domani.

La rivoluzione investirà la cucina, liberandoci dalle incombenze domestiche. I sensori incorporati negli utensili faranno sì che i pasti si cucinino in modo autonomo, secondo la ricetta che preferiamo, mentre i robot maggiordomo saranno programmati per apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti.

A cambiare sarà anche il salotto, dove si potranno sfruttare i dispositivi di realtà virtuale e aumentata per muoversi lungo la grande muraglia cinese, fare trekking sul cammino Inca fino al Machu Picchu in Perù, salire sulla Statua della Libertà o esplorare la barriera corallina australiana.

Un’altra novità riguarderà le applicazioni di dating: le nostre idee, i gusti, le preferenze, le antipatie, i desideri e i sogni saranno raccolti dall’intelligenza artificiale per costruire un profilo costantemente aggiornato, che le app potranno subito abbinare con il partner ideale.

