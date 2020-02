(ANSA) – CUNEO, 1 FEB – Duecento produttori langaroli dei grandi vini rossi a New York per un evento promozionale inedito, promosso dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, il 4 e 5 febbraio: la rassegna nella ‘Grande mela’ è il Bbwo (Barolo & Barbaresco World Opening).

Si parte il 4 febbraio con la prima degustazione mondiale dedicata alle menzioni geografiche aggiuntive (MeGA) di Barolo e Barbaresco, aperta a operatori commerciali, giornalisti e consumatori. Il giorno successivo saranno in degustazione le nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017) per assegnare un punteggio, in centesimi.

Il gran finale del Bbwo sarà nel World Trade Center con una cena di gala stellata, animata dalla presenza del presentatore Alessandro Cattelan e da un concerto del gruppo musicale ‘Il Volo’, il trio italiano celebre in tutto il mondo scelto come “musical ambassador” dell’iniziativa. Dopo quella newyorkese sono previste altre due edizioni: a Shanghai nel 2021 e sulla West Coast degli Stati Uniti nel 2022.(ANSA).

