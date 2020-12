“La nostra amministrazione – commenta Emanuele Imprudente, Vice Presidente regionale e Assessore all’Agricoltura – continua a investire, in termini economici e di impegno, nel settore vitivinicolo che rappresenta un volano fondamentale per il comparto agricolo regionale. Da sempre abbiamo mostrato grande interesse anche verso la tipologia dei Rosati, forti anche delle enormi potenzialità del nostro Cerasuolo e dei numeri che testimoniano del nostro ruolo; basti pensare che delle 25 milioni di bottiglie di rosato prodotte ogni anno in Italia, oltre 6 milioni provengono dalla nostra regione. Non dimentichiamo poi il nostro ruolo fondamentale nella costituzione di “Rosautoctono”, organismo che raccoglie i Consorzi di Tutela delle denominazioni di origine più rappresentative del settore, e la creazione del brand “Abruzzo” che ha come obiettivo quello di promuovere al meglio il nostro inestimabile patrimonio”.