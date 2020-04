Degustazioni virtuali condotte da Axel Heinz, per far sognare gli appassionati di vino. Si parte martedì 7 aprile.

In epoca di Coronavirus e di #iorestoacasa, Ornellaia lancia su Instagram Live una serie di degustazioni virtuali alla scoperta dei vini di una delle aziende più iconiche del panorama vitivinicolo internazionale. La prima serie di 4 episodi settimanali partirà il prossimo martedì 7 aprile alle 15.00 (ora italiana) con il titolo “Ornellaia Wine & Talks” e sarà condotta da Axel Heinz, Direttore della tenuta, che in questo modo punta a svelare agli appassionati le mille sfaccettature della tenuta bolgherese e dei suoi vini.

“Desidero ribadire la vicinanza di Ornellaia a tutte le persone che attualmente si trovano ad affrontare questa situazione senza precedenti dovuta all’emergenza provocata dal Coronavirus. Anche noi vogliamo dare un nostro piccolissimo contributo restando vicini soprattutto a coloro che sono obbligati a stare in casa, a partire da tutti gli appassionati di vino sparsi nei cinque continenti” – commenta Axel Heinz, voce narrante della serie.

Considerando poi che per il 2020 sono state cancellate le fiere di settore a livello internazionale (Vinitaly e Prowein su tutte), la serie di live nasce anche con l’intento di presentare le nuove annate agli opinion leaders e alla comunità digitale di Ornellaia.

Facendo leva sul potere unico dei social media, ora più che mai luogo di incontro per milioni di persone costrette a rimanere a casa,

“Ornellaia Wine & Talks” diventa dunque davvero un’occasione unica ed immediata per permettere al più ampio numero di professionisti del settore, amanti del vino e collezionisti di poter accedere virtualmente ai vini di Bolgheri pur restando a casa.

Ornellaia, uno dei vini italiani più noti e premiati al mondo nonché tra i più performanti e quotati a livello internazionale, tanto da essere sempre presente nella top 100 “Power 100” annuale del Liv-Ex, sfrutta così la scia del notevole boom avuto in questi ultimi tempi dai social network, in particolare proprio Instagram e Facebook.

Ciascun episodio sarà realizzato in due lingue: italiano ed inglese. Le puntate in italiano saranno live su Instagram ogni martedì alle ore 15.00; mentre quelle in inglese lo stesso giorno ma, per motivi di fusi orari internazionali, alle ore 18.00.

Il programma dei primi 4 appuntamenti sarà così scandito:

• Martedì 7 aprile ore 15.00 vedrà la presentazione dell’annata 2017 “Solare” di Ornellaia e di Ornellaia Bianco.

• Martedì 14 aprile ore 15.00 ci sarà un focus sulle diverse espressioni di Ornellaia con “Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2017” e di “Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2018”.

• Martedì 21 aprile ore 15.00 vedrà protagonista una verticale delle ultime tre annate di “Le Volte dell’Ornellaia”, il vino più giovane ed informale della tenuta bolgherese, nei millesimi 2016, 2017 e 2018.

• Martedì 28 aprile ore 15.00 si terrà una specialissima degustazione di tre annate da sogno di Ornellaia, cioè quei millesimi che tutti i collezionisti del mondo vorrebbero avere nella propria cantina, bottiglie agognate in tutte le aste internazionali perché hanno fatto la storia dell’enologia bolgherese ma non solo.

