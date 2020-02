(ANSA) – FIRENZE, 7 FEB – Il vigneto toscano è sempre più votato al biologico: su un totale di 59mila ettari vitati in Toscana 16.720 sono coltivazioni bio e biodinamiche. Il dato emerge dalla decima edizione di BuyWine, evento B2b tra 260 aziende vitivinicole e circa 220 buyers stranieri, in corso fino a domani alla Fortezza da Basso di Firenze. Sul totale delle cantine presenti alla manifestazione, sono 96 le realtà bio e biodinamiche. Inoltre, secondo una ricerca condotta dall’Università di Pisa, il 62% delle aziende vitivinicole che partecipano alla fiera considera le condizioni climatiche avverse come un fattore significativo per le decisioni produttive, seguito dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori (57,7%), sempre più attenti a marchi green e produzioni sostenibili.(ANSA).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram