(ANSA) – VERONA, 24 GEN – La Valpolicella sale in cattedra con il programma di formazione avanzata targata Consorzio tutela vini. È il Vep, Valpolicella education program, il corso per influencer internazionali, giornalisti e operatori del settore che anche quest’anno apre la settimana di eventi prologo dell’Anteprima Amarone (Palazzo della Gran Guardia, 1 e 2 febbraio). Dal 27 al 29 gennaio i 16 candidati aspiranti a diventare Valpolicella wine specialist, tra cui per la prima volta una Master of Wine del Regno Unito, provenienti da 8 paesi e mercati target della prima Dop di vino Rosso del Veneto (Hong Kong, Cina, Russia, Taiwan, Canada, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna) andranno a lezione di Amarone, ma non solo.

Il corso, ideato dal Consorzio di tutela vini Valpolicella e unico nel genere in Italia, contempla tre giorni di sessioni (presso la sede di Sant’Ambrogio) con lezioni frontali, degustazioni e visite in cantina. Il Vep si concluderà con l’esame finale che decreterà gli specialist che andranno ad aggiungersi agli altri 22 ambassador della denominazione in giro per il mondo. I nuovi Valpolicella wine specialist saranno proclamati mercoledì 29 gennaio in serata. La settimana dell’Amarone proseguirà con una degustazione riservata alla stampa estera (30 gennaio, Villa Brenzoni Bassani a Sant’Ambrogio di Valpolicella e al Parco Venere di Mezzane di Sotto). A seguire il giorno dopo in Gran Guardia, i focus di mercato della terza conferenza annuale della Valpolicella e il tasting “Amarone vs vini del Nuovo Mondo” guidata dal Master of Wine Peter McCombie (a numero chiuso). L’1 e il 2 febbraio sarà la volta dell’Anteprima Amarone, l’evento clou del Consorzio che si aprirà con la presentazione dell’annata 2016 e il confronto “Dal vigneto al mercato: l’Amarone e l’identità del vino italiano”. (ANSA).

