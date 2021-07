A fargli eco Antonio Rosati, A.D. di Eur Spa, società proprietaria del Giardino delle Cascate: “Il vino italiano di qualità e il talento culinario saranno un importantissimo volano della ripresa economica post-pandemica, che, nel quadro dell’economia della bellezza che stiamo sostenendo all’Eur, può diventare un significativo fattore di crescita per il turismo e l’accoglienza della città. E’ per noi la prima edizione, a cui crediamo moltissimo. In particolare come attenzione verso i giovani per diffondere la cultura del bere responsabile e divertente”.