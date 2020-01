(ANSA) – FOGGIA, 7 GEN – “Domani pomeriggio incontrerò tutte le parti sociali per chiudere rispetto al piano di utilizzo dei 300 milioni che devono essere destinati, necessariamente, per rimborsare del danno che hanno subito i produttori; a reimpiantare perché bisogna ricucire il territorio e bisogna rimettere gli alberi; e anche alla ricerca”. Lo ha detto la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, rispondendo ai giornalisti sulle iniziative per il contrasto alla Xylella, il batterio che sta essiccando gli ulivi in Puglia. “Purtroppo – ha aggiunto la ministra – la Xylella va avanti e si sta estendendo a causa dei ritardi che ci sono stati negli anni passati”. “Se fosse stata combattuta utilizzando gli strumenti che la ricerca metteva a disposizione – ha proseguito – non ci sarebbe stata questa grande diffusione”. “A quelli che criticano le risorse per la ricerca – ha concluso – dico voi siete il medioevo: noi dobbiamo stare nella modernità e utilizzare tutti gli strumenti per combattere un batterio così aggressivo come la Xylella”. (ANSA).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram