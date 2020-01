Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia, colpita dalla Xylella che da oggi sblocca 300 milioni di fondi per gli indennizzi, gli investimenti e la ricerca. Ad annunciarlo la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova da Fieragricola a Verona.

“Finalmente uno strumento operativo”, ha commentato Bellanova, che da oggi sblocca fondi per “la ripresa e lo sviluppo di un segmento strategico dell’economia messo a dura prova in questi anni”, da suddividere, ricorda il ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, con una dotazione di 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Dal 2012 al 2017 l’infezione da Xylella fastidiosa in Puglia è progredita dall’area di Gallipoli (Le) fino a danneggiare gravemente 53.800 ettari di oliveti in Puglia e circa 6,5 milioni di piante, secondo i dati presentati dal Centro comune di ricerca (Ccr) della Commissione europea alla seconda conferenza sulla Xylella fastidiosa dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, lo scorso 30 ottobre.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram