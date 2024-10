Se siete alla ricerca di un luogo dove gustare cocktail d’autore in ambienti raffinati, questi bar d’hotel rappresentano un nuovo trend da riscoprire in città. Che siate a Milano, Roma, Firenze o Venezia, questi luoghi sapranno sorprendervi.

Dai salotti glamour ai rooftop con viste mozzafiato, ecco una selezione di imperdibili cocktail bar in Italia che meritano di essere visitati.

Mio Lab, Park Hyatt Milano

Nel cuore della capitale della moda, il Mio Lab del Park Hyatt Milano è una gemma da scoprire. Questo cocktail bar non è solo una tappa per gli appassionati del buon bere, ma un vero laboratorio di sperimentazione. Creato dal Bar & Lobby Manager Alessandro Iacobucci Vitoni e dal suo team, il bitter esclusivo “The Bitter, The Better” rappresenta il desiderio di offrire un’esperienza di mixed drink unica. Dopo le prime due varianti i – “Saffron”, aromatizzato allo zafferano in omaggio a Milano, e “Cascarilla”, con note erbacee fresche – si aggiunge la terza ed ultima variante: Caffè. l’integrazione di questo ingrediente, che rappresenta la seconda merce più scambiata al mondo, conferisce un profilo aromatico ancora più persistente al bitter, senza però contrastarne il gusto spiccatamente amaro. L’ambiente elegante e accogliente rende questo bar il rifugio perfetto per una serata all’insegna del gusto e della sperimentazione.

The Butterfly Terrace, Il Tornabuoni, The Unbound Collection by Hyatt, Firenze

Situata nel cuore di Firenze, la Butterfly Terrace dell’hotel Il Tornabuoni, The Unbound Collection by Hyatt, è un luogo incantato, sospeso tra i tetti della città e le colline toscane. Qui, il tempo sembra fermarsi mentre si sorseggia un cocktail contemplando l’arte e la storia che caratterizzano la culla del Rinascimento. Con una vista spettacolare e un menu di drink pensati per stupire, è la scelta perfetta per chi cerca un angolo di pace e raffinatezza nel centro di Firenze.

Spritz & Fizz, Hyatt Centric Murano, Venezia

A pochi passi dalla Laguna, lo Spritz & Fizz dell’Hyatt Centric Murano Venezia è una tappa obbligata per chi vuole esplorare il fascino della Serenissima lontano dalla folla. Come suggerisce il nome, lo Spritz è il protagonista indiscusso, ma qui viene elevato ad arte con una selezione di varianti creative e moderne. Che lo si gusti al tramonto o durante una serata rilassata, il panorama sulle calme acque del Canal Grande di Murano renderà l’esperienza memorabile.

Intermezzo, Hyatt Centric Milano Centrale, Milano

Nel cuore pulsante di Milano, il Bar Intermezzo dell’Hyatt Centric Milano è un’oasi di stile che incarna l’essenza della città. Un ambiente contemporaneo, dove la metropoli si riflette nei dettagli curati e nell’energia vibrante che anima lo spazio. Qui, i cocktail sono veri intermezzi di piacere tra un impegno e l’altro, perfetti per chi è sempre in movimento ma non vuole rinunciare alla qualità. Provate uno dei loro cocktail signature per un’esperienza che sa di Milano moderna e sofisticata.

Terrazza Borghese, The Tribune, JdV by Hyatt, Roma

Roma non sarebbe la stessa senza le sue terrazze panoramiche, e la Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, JdV by Hyatt, è una delle migliori. Il bar sulla terrazza, con vista su Villa Borghese, è il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata alla scoperta della città eterna. I cocktail effervescenti sono il tratto distintivo di questo bar, dove la creatività dei mixologist si riflette in ogni bollicina. Perfetto per chi cerca un’esperienza frizzante con uno scenario mozzafiato sulla capitale.

