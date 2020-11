Articolo sponsorizzato da International Help For People ONG & Onuls

ESPOSTO COVID -19

Quanto alla “diffusione nel nostro Paese del Coronavirus denominato Covid – 19” è notoriamente evidente ed incontestabile quello che da tale evento è scaturito:

a) migliaia di decessi,

b) danni gravissimi alle famiglie,

c) danni economici gravi ed incalcolabili a famiglie e all’intero tessuto imprenditoriale e lavorativo Italiano,

d) una crisi economica “apocalittica” dagli effetti assolutamente irreversibili ed insanabili,

e)

disagi, limitazioni e divieti vari, rispetto all’esercizio ed alla inviolabilità di diritti sacri che hanno condotto al c.d. “distanziamento sociale” ed al cambiamento della vita delle persone.

Tutto quello che è realmente accaduto a livello globale con la Pandemia Covid-19, se si pensa all’incertezza sul futuro rispetto all’economia completamente disastrata, alle relazioni tra persone compromesse e sotto controllo ed alla prospettive di vita di ognuno che dipendono dai Vaccini Anti Covid (secondo quanto proclamato dall’OMS, congiuntamente ai Governi quale soluzione a livello Globale) sembra essere l’esatta riproduzione di uno dei tanti film di genere fantascientifico e apocalittico di distruzione di masse dove appaiono esserci “cattivi” che operano con questa strategia per ottenere il dominio della terra.

Di fronte a tutto questo l’OMS non ha ancora comunicato in modo documentato, scientifico ed inconfutabile la VERITA’:

su quali sono le cause che hanno scatenato questo Virus?

da dove è partito?

come si è diffuso?

quale sia la sua effettiva origine?

Se l’OMS non ha comunicato questa Verità, che fa conoscere le cause del Problema “Pandemia Covid – 19”, come ha fatto a stabilire che la soluzione, ad un problema di cui non si conoscono le cause, sia il Vaccino Anti Covid?

Per quanto sopra, di fronte al silenzio da parte di chi dovrebbe dichiarare la Verità, si reputa opportuno, a questo punto, l’intervento della Magistratura affinché si apra un fronte giudiziario di inchiesta finalizzato a stabilire, tra le tante cose, proprio:

1. Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato quali sono state le cause del Virus/Pandemia/denominato Covid – 19?

2. Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato da dove è partito questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

3. Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato come si è diffuso questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

4. Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato quale è la effettiva origine di questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa di tutte le morti che il nostro paese sta piangendo? Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa effettiva e principale della disperazione economica che l’Italia, i cittadini, le persone comuni, i lavoratori, gli imprenditori, i commercianti, gli agricoltori, i professionisti i bambini, gli anziani stanno vivendo? Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è’ il Corona Virus o Covid – 19. che sia. la causa del dover essere restati reclusi a casa e dell’essere stati privati delle liberta che l’Italia, i cittadini, le persone comuni, i lavoratori, gli imprenditori, i commercianti, gli agricoltori, i professionisti i bambini, gli anziani hanno tremendamente vissuto? Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa dello stress psicologico e delle paure destinato a poter diventare cronico per tante persone? Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa del fatto che ognuno di noi dovrà ormai cambiare le proprie abitudini di vita con un distanziamento sociale che riguarda anche il distanziamento da ogni forma e tipo di manifestazioni di affetto e vicinanza verso i familiari (un nonno che può più abbracciare un nipote, un figlio che non più dare un bacio ai propri genitori e così via)? Se vi sono situazioni di conflitto di interesse tra membri dell’OMS rispetto ad altri soggetti collegati che influendo sulle decisioni dell’OMS possono o meno decidere le sorti di Gruppi di interesse economico direttamente collegati con lo scopo dell’OMS stessa? Se vi sono correlazioni, anche lobbistiche, tra produttori di vaccini OMS e Governi?

CLICCA QUI PER ADERIRE ALL’ESPOSTO SE ANCHE TU VUOI CHE SI FACCIA CHIAREZZA

Articolo sponsorizzato da International Help For People ONG & Onuls

