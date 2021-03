Barbie continua nella sua missione di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina e propone un nuovo modello di ispirazione femminile: Cristina Fogazzi (in arte l’Estetista Cinica), una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento. Il brand prosegue così nel suo impegno a supporto del Dream Gap Project nel dimostrare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano.

Oggi, Barbie, la property di giocattoli #1 al mondo*, annuncia CRISTINA FOGAZZI (aka L’ESTETISTA CINICA) come Role Model Barbie per l’Italia svelando una bambola OOAK (One

Of A Kind) con le sue sembianze.

Cristina Fogazzi è un’imprenditrice digitale italiana che, partendo dal suo blog, è riuscita a creare in poco tempo una vera e propria impresa nel settore del beauty partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, fino alla nascita della linea cosmetica di skincare a marchio VeraLab, in vendita su e-commerce e in diversi punti vendita. Il successo che Cristina ha costruito nel corso degli anni si basa soprattutto sul rapporto diretto e sincero creato con la sua community, alla quale ha sempre voluto trasmettere il valore e l’importanza dell’apprezzarsi e prendersi cura di sè stesse. Con oltre 800.000 follower su Instagram e oltre 300K su Facebook, un canale YouTube, un blog, un istituto di bellezza, una piattaforma di e-commerce, un flagshipstore, e corner shop reali, infatti, L’Estetista Cinica ha definito un modello d’impresa innovativo basato sulla omnicanalità: il segreto del suo successo è proprio in questa formula ibrida. Un’imprenditrice tenace e innovativa, una donna pratica e sincera che partendo da un piccolo centro estetico, è riuscita a costruire un’azienda che chiude il 2020 con un fatturato di oltre 50.000.000€, più di 40 dipendenti, un libro rimasto ai primi posti in classifica per mesi, un Flagship store nel cuore di Milano, e ancora tanta, tantissima voglia di stupire con le sue idee.

Barbie celebra Cristina Fogazzi per la sua forza, intraprendenza e determinazione, che le hanno consentito di inseguire il suo sogno, realizzandolo con coraggio e serietà. Un’imprenditrice innovativa che ha spronato le donne e ragazze italiane a sognare di più, senza farsi condizionare da fattori esterni. La sua storia continua ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni, incoraggiandole a credere in loro stesse e a realizzare i loro sogni.

“Essere stata scelta da Barbie come Role Model mi riempie di infinito orgoglio.” commenta Cristina Fogazzi “Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello. Quando ho cominciato aprendo il mio centro estetico a cui ho affiancato l’attività sul mio blog avevo paura, sensazione che in fondo tutti noi proviamo: per me la sfida più grande è stata proprio vincere la paura del giudizio degli altri.” Prosegue Cristina “Per questo motivo mi riempie di gioia potermi mettere in gioco in prima persona insieme a Barbie ed incoraggiare le bambine e le ragazze a lavorare duramente e lottare per i loro obiettivi e sogni, non preoccupandosi dell’approvazione degli altri, soprattutto quando si tratta della carriera e del proprio corpo. Il consiglio che voglio dare alle mie amiche future imprenditrici è proprio questo: avere ben chiaro in testa un piano preciso, studiare, prepararsi, acquisire competenze e costruirsi il futuro con tenacia e perseveranza perché nessuno deve e può farlo al loro posto!”

Presentare e celebrare modelli di ruolo femminili è uno dei modi attraverso cui Barbie lavora per chiudere il Dream Gap, quella fase in cui le ragazze iniziano a limitare le proprie aspirazioni e a dubitare di poter essere tutto ciò che desiderano.*

Barbie Dream Gap Project, il marchio originale di empowerment femminile, è un’iniziativa globale tuttora in corso il cui scopo è fornire alle bambine le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per continuare ad accrescere la loro consapevolezza e credere di poter esprimere tutte le loro potenzialità.

Inoltre, Barbie collaborerà con Cristina Fogazzi su un progetto dedicato all’empowerment al femminile facendosi portavoce di una campagna che stimoli le giovanissime a non smettere di sognare e di realizzare il loro pieno potenziale:

 Cristina parteciperà insieme a Barbie a degli incontri nelle scuole elementari per raccontare la sua esperienza, rispondere a domande e curiosità e condividere messaggi incoraggianti per le bambine;

 Barbie e Cristina Fogazzi uniranno le loro forze per un’attività benefica in collaborazione con la Fondazione BET SHE CAN per un progetto incentrato sulla rimozione delle “etichette” e degli “stereotipi” di genere che colpiscono bambine e bambini fin dai primi anni della loro vita.

Inoltre Barbie lavora costantemente per “chiudere” il Dream Gap in diversi modi:

 Celebrando Role Model

Uno dei modi per aiutare le ragazze a credere di poter essere qualsiasi cosa e trascendere il Dream Gap è attraverso modelli di ispirazione positivi. Come brand che celebra il potenziale infinito che c’è in ogni bambina, Barbie si dedica ad onorare i modelli di ruolo femminili di tutto il mondo proprio per la Giornata Internazionale della Donna.

Barbie ha sinora puntato i riflettori su oltre 60 Role Model femminili, sia del passato che del giorno d’oggi, che hanno superato certi confini e sono andate oltre nei loro rispettivi settori, rendendole fonte di ispirazione per le future generazioni di ragazze.

In passato Barbie ha selezionato donne incredibili come la ginnasta Gabby Douglas, la modella e body activist Ashley Graham e l’attrice Zendaya; Bebe Vio, campionessa di scherma Paralimpica; Rosanna Marziale, Chef italiana stellata ed Elisa Toffoli, cantante italiana conosciuta in tutto il mondo.

 Attraverso una linea di doll in constante aggiornamento

Dalle nostre Career Dolls alla serie Inspiring Women, i prodotti Barbie incoraggiano l’immaginazione, l’espressione e la scoperta attraverso il gioco.

 Donazione di fondi

Dal lancio del Barbie Dream Gap Project nel 2018**, il brand ha donato fondi a organizzazioni non-profit con idee simili che dispongono di potenti mezzi per raggiungere le bambine in tutto il mondo alimentando l’istruzione, le capacità di leadership e le opportunità di mentorship per le bambine. Associazioni come Step Up, Women of the World Foundation, She’s The First e molte altre. Quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Barbie ha collaborato con Girls Leadership. La donazione finanzierà un progetto di ricerca guidato dalle ragazze incentrato sulla rappresentazione femminile nei media, sulla percezione di sé e un seminario PowerLab per le ragazze delle scuole elementari.

 Finanziamento della ricerca

Barbie sta collaborando con la NYU per finanziare la ricerca sul Dream Gap. Sono inoltre tuttora in corso dei programmi scolastici digitali e fisici che lavorino per la chiusura del Dream Gap negli USA e in tutto il resto del mondo. Nel 2021 partirà il programma in collaborazione con UCLA Center for Scholars & Storytellers e sperimentato in un distretto scolastico statunitense che sarà essere virtuale e accessibile digitalmente negli Stati Uniti, con piani di espansione internazionale. Il programma scolastico si concentra su temi chiave di apprendimento di brillantezza, carriera e leadership.

