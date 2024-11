Milano, 28 novembre 2024 – Le Gift Card esperienziali si confermano tra i regali di Natale più quotati per il 2024. Secondo un rapporto di Mordor Intelligence, il mercato italiano delle carte regalo e delle carte incentivo è previsto crescere con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 7% nel periodo 2024-2029. Questo incremento è trainato dalla crescente preferenza per regali che offrono esperienze uniche e personalizzate.

In questo contesto, TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, celebra il Black Friday con un’offerta esclusiva dedicata alle sue Gift Card, ideali per gli amanti della buona cucina. Fino al 1° dicembre, è possibile acquistare Gift Card TheFork con uno sconto fino al 20%, perfette per regalare esperienze gastronomiche in oltre 15.000 ristoranti partner che accettano TheFork PAY. Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili su blackfriday.thefork.it.

Perché le Gift Card Esperienziali sono il Regalo Ideale

Le Gift Card esperienziali permettono ai destinatari di vivere momenti indimenticabili, scegliendo attività che rispecchiano le loro passioni e interessi. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo, con un’attenzione crescente verso la qualità del tempo e delle esperienze vissute.

Le Gift Card Esperienziali più Apprezzate in Italia

Tra le opzioni più popolari nel panorama italiano, spiccano:

· TheFork Gift Card: Ideale per gli amanti della buona cucina, consente di prenotare cene in una vasta selezione di ristoranti in tutta Italia, offrendo esperienze gastronomiche su misura.

· Fever Original Gift Card: Perfetta per chi desidera vivere eventi unici, questa card offre accesso a esperienze esclusive come concerti Candlelight, mostre immersive e molto altro in diverse città italiane.

· Airbnb Gift Card: Per chi ama viaggiare, questa card permette di prenotare alloggi unici in tutto il mondo, offrendo esperienze di viaggio personalizzate.

· Gifting Owl: Piattaforma che offre una vasta gamma di esperienze, permettendo di regalare momenti indimenticabili

· MyGiftBox Experience: Propone esperienze uniche, come cene gourmet, giornate in centri benessere o attività avventurose, ideali per chi cerca emozioni forti

Dati di Crescita del Mercato delle Gift Card in Italia

Secondo un’analisi di Research and Markets, il mercato delle carte regalo in Italia è destinato a crescere da 7,4 miliardi di dollari nel 2023 a 9,7 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 5,5% nel periodo 2024-2028. Questo trend evidenzia una crescente adozione delle gift card, in particolare quelle esperienziali, come scelta preferita per i regali.

Un Regalo che Crea Ricordi

Optare per una Gift Card esperienziale significa offrire non solo un dono, ma un ricordo duraturo. In un’epoca in cui le esperienze valgono più degli oggetti materiali, queste carte rappresentano il regalo perfetto per un Natale all’insegna della personalizzazione e della qualità del tempo trascorso.